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나주시의회 당선인 첫 만남…시민 신뢰받는 의회 다짐

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나주 신동준 기자

승인 : 2026. 06. 23. 09:25

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7월 1일 의장단 선출 본격적인 의정활동 돌입
나주시의회
이재남 나주시의회 의장(왼쪽 여덟번째)이 지난 22일 소회의실에서 제10대 나주시의회 의원 당선인들과 상견례 및 설명회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. /나주시의회
전남 나주시의회가 제10대 의회 출범을 앞두고 당선인 상견례와 설명회를 열며 본격적인 의정활동 준비에 나섰다.

나주시의회는 지난 22일 의회 소회의실에서 제10대 의원 당선인 상견례 및 설명회를 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 행사에서는 의원 배지 교부식을 시작으로 본회의장 사전답사, 전자회의시스템 시연, 의회 기본 현황과 회기 운영 안내 등이 진행됐다. 또한 의원 행동강령과 청렴 관련 사항 등 원활한 의정활동 수행을 위한 주요 내용도 함께 공유됐다.

당선인들은 "의회 운영 전반에 대해 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "청렴·투명하고 시민에게 신뢰받는 나주시의회를 만들어 가겠다"고 소감을 밝혔다.

새롭게 구성되는 제10대 나주시의회는 비례대표 2명을 포함해 초선 7명, 재선 5명, 3선 4명 등 총 16명으로 구성되며, 정당별로는 더불어민주당 11명, 조국혁신당 2명, 진보당 2명, 무소속 1명이다.

이재남 의장은 축사를 통해 "지난 4년은 시민의 뜻을 받들어 지방자치 발전에 헌신할 수 있었던 시간은 제게 무엇과도 바꿀 수 없는 영광이자 소중한 기억"이라며 지난 임기에 대한 소회를 전했다.

이어 "새롭게 출범하는 제10대 의회 당선인 여러분께서도 시민의 염원을 가슴 깊이 새기고, 대화와 협력을 바탕으로 한 품격 있는 의정활동을 통해 시민에게 더욱 사랑받는 의회를 만들어 주시길 당부드린다"고 덧붙였다.

한편 제10대 나주시의회는 7월 1일 임기 개시 이후 의장단 선출과 상임위원회 구성을 거쳐 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.
신동준 기자

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