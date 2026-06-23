경찰, ‘모두의 창업’ 개인정보 유출 수사 착수…합격자 5000명 피해

대전청 사이버수사대에 입건 전 조사 지시

22일 창업진흥원 수사의뢰 접수

PYH2026062211110001300_P4 0 노용석 중소벤처기업부 제1차관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 모두의 창업 개인정보 유출과 관련 사과하고 있다. /연합뉴스

정부 주도 창업지원 프로그램 '모두의 창업'에서 합격자 5000명의 개인정보가 유출된 사고와 관련해 경찰이 수사에 착수했다.경찰청 국가수사본부는 지난 18일 창업진흥원 홈페이지에 공지된 '모두의 창업' 정보 유출 사고와 관련해 같은 날 대전경찰청 사이버수사대에 입건 전 조사를 지시했다고 23일 밝혔다.경찰은 지난 22일 창업진흥원으로부터 정식 수사 의뢰도 접수했다. 경찰은 유출 경위를 추적해 신속하게 수사하겠다는 방침이다.'모두의 창업'은 중소벤처기업부가 추진하는 창업 인재 육성 프로젝트다. 앞서 지난 15일 합격자들의 기본 정보가 온라인에 공개된 데 이어, 비공개 이메일 주소와 아이디어 요약 정보, 심사평 등이 외부로 유출된 것으로 파악됐다.국무총리 후보자인 한성숙 중소벤처기업부 장관은 주무 부처 장관으로서 사과했다. 한 장관은 출근길에서 "'모두의 창업' 플랫폼 개인정보 유출로 걱정과 불편을 겪으신 이용자 여러분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.창업진흥원은 정보 유출 신고서에서 외부 해킹 공격이 아닌 합격자 지원 업무와 관련된 한 AI 솔루션 업체의 행위로 유출이 발생한 것으로 보고한 것으로 알려졌다. 해당 업체가 비정상적인 정보 호출 방식을 이용해 시스템상 비공개 처리된 정보에 접근했다는 것이다.다만 해당 업체는 합격자들에게 홍보성 메일을 보내려는 목적이었고, 공개된 이메일 주소만 사용했다는 취지로 주장하는 것으로 전해졌다.중기부는 피해자 보호 대책도 내놨다. 합격자 5000명을 대상으로 아이디어 보유 사실을 인정하는 증명서를 무상 등록할 수 있도록 지원하고, 사업자 등록을 한 경우 기밀 자료를 보관해 주는 기술 임치도 1년간 지원하기로 했다.