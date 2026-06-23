여성 불법촬영·허위영상물 피해 전체적 감소…‘전 애인’가해는 3배 증가

성평등부, 2025년 성폭력 안전실태조사 결과 발표

통신매체·성추행·강간 피해…3년 전 대비 감소

성평등가족부1 0 성평등가족부 정부서울청사/김보영기자

여성의 불법촬영물·허위영상물 피해를 겪은 비율이 전반적으로 감소했지만 전 애인 등에 의한 성폭력 피해 비율은 3년 새 크게 늘어난 것으로 나타났다.성평등가족부는 23일 지난해 8월부터 10월까지 만 19∼64세 이하 성인남녀 남녀 1만151명을 대상으로 실시한 '2025년 성폭력 안전실태조사' 결과를 23일 발표했다. 성폭력 안전실태조사는 관련 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 3년마다 실시하는 국가승인통계다.성폭력방지법 제4조에 따르면 성평등부장관은 성폭력 실태 파악 및 정책 수립을 위해 3년마다 실태조사를 하고 그 결과를 발표해야 한다.조사 결과, 평생동안 기준으로 성추행 피해 경험률은 3.9%에서 2.4%로, 강간(미수 포함) 피해 경험률은 0.2%에서 0.1%로 각각 줄었다. 통신매체 이용 피해 경험률도 2022년 9.8%에서 2025년 7.6%로 감소한 것으로 집계됐다.반면, 여성 응답자를 기준으로 전 애인에 의한 불법촬영물·허위영상물 피해 비율은 2022년 13.8%에서 2025년 42.5%로 크게 늘었다. 애인이나 배우자에 의한 피해도 증가했다. 애인에 의한 피해 비율은 2022년 10.3%에서 지난해 18.1%로, 배우자에 의한 피해 비율은 같은 기간 6%에서 13.4%로 각각 늘어났다.구체적으로 PC, 휴대전화 등 통신매체를 이용한 피해율은 9.8%에서 7.6%로 감소했고, 성기노출 등 목격 피해율은 9.3%에서 5.9%, 성추행 피해율은 3.9%에서 2.4%, 강간(미수 포함) 피해율은 0.2%에서 0.1%로 감소했다.성폭력 관련 전반적으로 개선되는 추세지만 피해자에게 책임을 돌리거나 피해를 의심하는 인식은 여전히 남아 있는 것으로 드러났다. 성폭력 피해자 가운데 경찰에 신고한 적 있다고 응답한 비율은 1.8%로 지난 조사보다 0.8% 하락했다. 신고하지 않은 이유는 '피해가 심각하지 않아서' 73.0%로 가장 많이 언급됐다. 이어 '확실한 증거가 없어서'29.2%, '신고해도 소용없을 것 같아서'28.7% 순이었다.특히 '노출이 심한 옷차림'이 성폭력 원인이라는 인식은 연령대가 높을수록 강했다. 19~29세는 31.7%, 30~39세는 32.5%, 40~49세는 36.9%, 50세 이상은 46.7%가 이에 동의한 것으로 조사됐다. 성별로는 남성이 44.0%, 여성이 33.1%였고 거짓신고가 많다는 응답도 남성이 38.1%, 여성이 30.5%였다.성폭력 문제를 해소하기 위해 필요한 정책으로는 '2차 피해 방지 정책'을 답한 비율이 45.7%로 가장 높았다. 이어 '안전한 생활환경 조성', '피해자 지원 서비스 강화' 등이 꼽혔다.한편, 성평등부는 이번 조사 결과 바탕으로국민 체감도가 높은 정책을 중점 추진할 방침이다. 현재 가정폭력처벌법 개정안, 스토킹처벌법 개정안 등 교제폭력 관련 법안 16건이 국회에 계류 중이다.원민경 성평등부 장관은 "친밀한 관계에서의 성폭력 증가와 2차 피해에 대한 국민의 우려는 시급히 해결해야 할 과제"라며 "디지털성범죄와 교제폭력의 사각지대가 없도록 법과 제도를 정비하는 한편, 피해자가 두려움 없이 도움을 요청하고 안전하게 보호받을 수 있는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.