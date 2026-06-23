‘성평등 정책’ 6년 만에 성평등협의체 재가동

부처 간 직장 내 성차별 등 논의…우수사례 공유

민간위원 교류 확대…구조적 성불평등 해소 마련

성평등가족부 현판2 0 성평등가족부 정부서울청사/김보영기자

중단됐던 범부처 성평등 협력 체계를 6년 만에 성평등 정책의 실효성을 높이기 위한 논의를 본격화한다.성평등가족부는 오는 24일 정부서울청사에서 교육부와 법무부, 문화체육관광부, 보건복지부, 고용노동부, 경찰청 등 6개 부처 성평등위원장이 참여하는 '중앙 성평등위원회 협의체'를 개최한다고 23일 밝혔다.이번 협의체는 2019년 출범한 뒤 2020년을 마지막으로 코로나19 등의 영향으로 운영이 중단됐다가 6년 만에 재개되는 것으로 범부처 성평등 정책 거버넌스를 정상화하기 위한 첫 회의라는 의미를 갖는다. 이날 회의에서는 각 부처 성평등위원회의 운영 현황과 주요 정책 추진 상황을 공유하고 부처 간 협력이 필요한 주요 현안에 대한 의견을 나눌 예정이다.특히, 성평등 정책의 발굴과 수립, 시행 과정은 물론 성별영향평가와 성인지 교육 등 성주류화 제도의 실효성을 높이기 위한 추진 방향과 부처별 우수사례를 공유하고 성평등 정책의 현장 체감도를 높이기 위한 협력 방안도 집중적으로 다뤄진다.위원회에는 정부위원뿐 아니라 학계와 법조계, 시민사회 등 다양한 분야의 민간 전문가가 참여해 교육과 노동, 복지, 문화 등 정책 현장의 의견을 수렴하는 소통 창구 역할도 수행하고 있다.한편, 성평등부는 최근 돌봄 부담의 성별 불균형, 직장 내 성차별, 일·생활 균형 등 구조적 불평등 문제가 지속되는 만큼, 협의체 재가동을 통해 각 부처 민간위원 간 교류를 활성화하고 현장 목소리를 정책에 반영할 계획이다.원민경 성평등 장관은 "이번 협의체 재가동이 그간 단절되었던 범부처 성평등 정책의 연결고리를 복원하고 각 부처 성평등위원회 민간위원과의 소통을 확대해 현장의 목소리가 실질적인 정책 변화로 이어지는 출발점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.