경동나비엔, ‘나비엔 하우스’ 앱 출시…“스마트 생활환경 관리”

[참고이미지] '나비엔 하우스' 앱 출시 0 나비엔 하우스 앱. /경동나비엔

경동나비엔이 온라인 플랫폼 '나비엔 하우스'의 주요 기능을 모바일로 확장한 '나비엔 하우스' 앱을 출시했다고 23일 밝혔다.해당 앱은 지난 2월 개편한 온라인 플랫폼 나비엔 하우스에서 제공하는 주요 기능을 모바일 환경에서 동일하게 구현했다.제품 탐색, 상담 신청, 제품 구매 등 핵심 서비스를 앱에서 그대로 이용할 수 있으며 앱 전용 혜택과 알림 기능 등을 더해 고객과의 접점을 확대했다.보일러, 환기청정기, 주방기기, 숙면매트 등 다양한 제품 정보를 쉽고 편리하게 확인할 수 있으며 설치가 필요한 제품의 경우 간편하게 상담을 신청할 수 있다.제품 구매 이후에도 A/S 신청, 1대 1 문의, 자가진단 기능 등을 통해 지속적인 관리 서비스를 제공한다. 보유 제품을 앱에 등록하면 제품 정보와 맞춤형 관리 방법, 혜택 등을 보다 체계적으로 확인할 수 있다.특히 환기청정기 필터 교체 등 보유 제품의 정기적인 관리가 필요할 경우, 이를 알림으로 안내해 고객이 보다 쾌적하게 제품을 사용할 수 있도록 돕는다.이와 함께 구독 제품 및 서비스 정보를 확인하고 상담 신청부터 계약까지 앱에서 간편하게 진행할 수 있는 것은 물론 주문·배송 현황, 앱 전용 쿠폰 소식 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 위치 기반으로 가까운 공식 대리점을 찾아 상담까지 이어갈 수 있도록 했다.김용범 경동나비엔 영업마케팅총괄임원은 "앞으로도 경동나비엔은 고객이 보다 편리하고 스마트하게 생활환경을 관리할 수 있도록 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.경동나비엔은 앱 이용 고객 대상으로 전 제품에 적용 가능한 앱 전용 5% 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 앱을 다운로드 한 후 '이벤트 참여하기' 버튼을 클릭한 고객을 대상으로 추첨을 통해 숙면매트 사계절 프로(3명), 메가커피 기프티콘(150명)을 증정한다.