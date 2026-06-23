경동나비엔, ‘나비엔 하우스’ 앱 출시…“스마트 생활환경 관리”

해당 앱은 지난 2월 개편한 온라인 플랫폼 나비엔 하우스에서 제공하는 주요 기능을 모바일 환경에서 동일하게 구현했다.
제품 탐색, 상담 신청, 제품 구매 등 핵심 서비스를 앱에서 그대로 이용할 수 있으며 앱 전용 혜택과 알림 기능 등을 더해 고객과의 접점을 확대했다.
보일러, 환기청정기, 주방기기, 숙면매트 등 다양한 제품 정보를 쉽고 편리하게 확인할 수 있으며 설치가 필요한 제품의 경우 간편하게 상담을 신청할 수 있다.
제품 구매 이후에도 A/S 신청, 1대 1 문의, 자가진단 기능 등을 통해 지속적인 관리 서비스를 제공한다. 보유 제품을 앱에 등록하면 제품 정보와 맞춤형 관리 방법, 혜택 등을 보다 체계적으로 확인할 수 있다.
특히 환기청정기 필터 교체 등 보유 제품의 정기적인 관리가 필요할 경우, 이를 알림으로 안내해 고객이 보다 쾌적하게 제품을 사용할 수 있도록 돕는다.
이와 함께 구독 제품 및 서비스 정보를 확인하고 상담 신청부터 계약까지 앱에서 간편하게 진행할 수 있는 것은 물론 주문·배송 현황, 앱 전용 쿠폰 소식 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 위치 기반으로 가까운 공식 대리점을 찾아 상담까지 이어갈 수 있도록 했다.
김용범 경동나비엔 영업마케팅총괄임원은 "앞으로도 경동나비엔은 고객이 보다 편리하고 스마트하게 생활환경을 관리할 수 있도록 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.
경동나비엔은 앱 이용 고객 대상으로 전 제품에 적용 가능한 앱 전용 5% 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 앱을 다운로드 한 후 '이벤트 참여하기' 버튼을 클릭한 고객을 대상으로 추첨을 통해 숙면매트 사계절 프로(3명), 메가커피 기프티콘(150명)을 증정한다.