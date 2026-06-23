국힘, ‘선거관리 개혁’ 특위 출범…“특검 도입 필요”

국민의힘 선거관리 개혁 특위-14 0 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 열린 6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회 임명장 수여식 및 1차 회의에서 발언을 하고 있다. /이병화 기자

국민의힘이 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 당내 특별위원회를 출범시키고 특별검사 도입을 촉구했다. 국회 국정조사와 별도로 당 차원의 조사·개혁기구를 가동해 중앙 선거관리위원회 책임을 규명하고 선거관리 제도 개선 방안을 마련하겠다는 구상이다.정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 '국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회' 임명장 수여식 및 1차 회의에서 "6·3 국민참정권 침해 사태는 이제 단순한 투표용지 부족이라는 말로 설명할 수 없는 지경에 이르렀다"며 "국민의힘은 선거관리 체계의 신뢰를 회복하기 위해 6·3 국민참정권 침해 사태의 진상규명과 선거관리 개혁을 위해 당력을 모으겠다"고 밝혔다.정 원내대표는 선관위의 운영 전반을 문제삼았다. 그는 "선관위의 주먹구구식 부실 운영에 관한 온갖 백태가 드러나고 있다"며 "지난 3년간 선거관리를 위해 배정된 예산 중 305억 원이 목적과 다른 예산으로 쓰였고, 그 중 대부분이 인건비로 쓰였다는 사실이 밝혀졌다"고 꼬집었다.다만 정 원내대표는 부정선거론과는 거리를 뒀다. 그는 "많은 분들이 부정선거 음모론의 확산을 걱정한다. 음모론을 막아내는 가장 강력한 무기는 신뢰"라며 "선거관리 시스템이 신뢰를 잃어버리면 음모론의 확산도 막기 어려워진다. 선관위에 대한 불신이 커지면 선거 자체에 대한 불신이 확산되고 이는 투표 포기와 선거 자체에 대한 무관심으로 이어질 수 있다"고 했다.정 원내대표는 국정조사만으로는 충분한 진상규명이 어렵다며 특검도입 필요성도 재차 강조했다. 그는 "더불어민주당이 다수를 점하고 있는 국회 국정조사에만 맡겨둘 수 없다"며 "야당이 추천한 특검이 반드시 필요하다. 특검 도입을 위해 우리 특위가 적극 나서달라"고 촉구했다.특위 위원장을 맡은 박대출 의원은 "이번 사태는 투표용지가 부족해진 경위부터 사후대처와 대응까지 총체적으로 부실백화점"이라며 "국민들의 의구심을 말끔히 씻어내는데 모든 수단과 방법을 찾겠다"고 강조했다.