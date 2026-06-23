애경산업, ‘직무발명보상 우수기업’ 인증 획득…4번째 선정

애경산업CI(20260508) 0 애경산업 CI

애경산업이 '직무발명보상 우수기업' 인증을 획득했다고 23일 밝혔다. 이번 인증은 2019년과 2022년, 2024년에 이어 네 번째다.직무발명보상 우수기업 인증제도는 기업 내 직무발명보상 제도 도입과 정착을 촉진하고 임직원의 발명 활동에 대한 정당한 보상을 통해 기술 경쟁력을 강화하기 위해 운영된다. 특허청과 한국발명진흥회가 직무발명보상 제도를 모범적으로 운영하는 기업을 대상으로 인증을 부여한다.인증 기업에는 특허·실용신안·디자인 출원 우선심사, 등록료 감면, 일부 정부 지원사업 신청 시 가점 등의 혜택이 제공된다.애경산업은 직무발명보상 규정에 따라 임직원의 연구개발과 발명 활동을 지원하고 있다. 회사에 따르면 최근 2년간 특허출원 40건과 특허등록 44건에 대한 보상을 완료했다.또한 직무발명보상 제도를 기반으로 연구 성과를 지식재산권으로 연결하는 체계를 운영하며 기술 경쟁력 강화에 나서고 있다. 이번에 획득한 인증의 유효기간은 3년이다.애경산업은 직무발명보상 제도 외에도 신기술 개발과 지식 공유를 위한 학술대회 개최, 발명 관련 상담 프로그램 운영 등 연구개발 활동을 지속하고 있다.이 같은 활동을 바탕으로 최근 10년간 특허출원 193건, 특허등록 162건, 디자인등록 146건, 상표등록 612건 등 총 1113건의 지식재산권을 확보했다.애경산업 관계자는 "임직원들의 연구개발과 발명 활동을 통해 다양한 기술 혁신 성과가 창출되고 있다"며 "앞으로도 보상 제도와 연구개발 지원을 지속적으로 강화해 기술 경쟁력을 높여 나갈 계획"이라고 말했다.