캄보디아로 유인…통장 뺏고 납치·고문한 일당 검거

캄보디아 프놈펜 거점으로 대포통장 조직 운영

대포통장 명의자 유인해 감금

갈취한 통장 1개당 1000만~2000만원에 판매

clip20260623163955 0 캄보디아 범죄단지 내 생활 흔적. /연합뉴스

한국인을 캄보디아로 유인해 감금·고문하고 대포통장을 빼앗아 범죄 조직에 팔아넘긴 일당이 경찰에 검거됐다.서울경찰청 광역수사단 광역수사대는 범죄단체조직·국외이송유인·감금·특수상해 등 혐의를 받는 대포통장 유통조직 총책 A씨(30) 등 11명을 붙잡아 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다. 11명 가운데 A씨 등 6명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 이와 별도로 대포통장 명의자 9명도 전자금융거래법·전기통신사업법 위반 혐의로 검거됐다.A씨는 지난해 7월부터 캄보디아 프놈펜을 거점으로 대포통장 모집 조직을 만든 혐의를 받고 있다. A씨 조직의 모집책은 텔레그램으로 '개인장·코인장·법인장을 모집한다'며 호텔 숙박과 항공권, 한식 지원 등을 내걸고 통장 명의자들을 유인했다. '개인장' '코인장' '법인장'은 대포통장 종류를 뜻하는 은어다.조직은 통장을 가지고 캄보디아로 들어온 명의자들을 감금·폭행하고 협박해 통장을 빼앗았다. 통장 명의자들은 시아누크빌 원구단지 등에 2∼6주간 감금된 것으로 확인됐다. 조직은 감금자 가운데 한 명이 숙소와 이동 경로를 휴대전화로 몰래 촬영한 사실이 밝혀지자 폭행·고문하고, 이를 찍은 영상을 조직원과 공유한 사실도 드러났다.A씨 등은 갈취한 통장을 피싱 조직에 1개당 1000만∼2000만원에 판매했다. 조직원에게는 월급 명목으로 매달 200만∼400만원이 지급됐다. 모집책에게는 100만∼200만원의 인센티브를 주기도 했다.금융기관의 단속을 피하기 위해 다양한 수법이 동원됐다. 조직은 대포통장 명의자를 모집할 때 계좌의 이체 한도를 1회 1억원, 1일 최대 5억원까지 상향하도록 유도했다. 이후 명의자의 통신비 미납 등으로 계좌가 범행 도중에 압류되는 것을 막기 위해 연체료를 대신 납부하기도 했다. 계좌가 금융기관의 이상거래탐지시스템(FDS)에 의해 차단될 경우에 대비해 명의자가 직접 은행 상담원에게 전화를 걸어 차단을 해제하는 시나리오까지 작성해 교육한 것으로 확인됐다.경찰은 A씨 조직 중 아직 캄보디아에 체류하는 2명의 여권을 무효화 조치하고 인터폴 적색수배를 통해 추적하고 있다. 경찰 관계자는 "'고액 알바' '고액 현금 지급' 등을 조건으로 출국을 유도하는 것은 피싱·자금세탁 범죄 조직이 사용하는 방식"이라며 "감금과 폭행·협박 등 강력범죄의 피해자가 될 수 있다"고 밝혔다.