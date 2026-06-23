지역대학 ‘시도 칸막이’ 허문다…교육부, 초광역 인재양성에 2000억

5극3특 공유대학 9곳에 1200억…거점국립대 강의·장비 권역 내 공동 활용

대학·기업 협의체 6곳 안팎 선정…진학-취업-정주 잇는 인재양성 추진

교육부 0 /박성일 기자

지역대학 지원이 시도별 '칸막이'를 넘어 생활권과 산업권 단위로 재편된다. 거점국립대가 가진 교육과정과 연구장비를 권역 내 대학들이 함께 쓰고, 지방정부와 대학·기업이 공동으로 지역 산업에 필요한 인재를 기르는 방식이다. 청년이 지역 대학에 진학한 뒤 기업 취업과 정주까지 이어지도록 하겠다는 취지다.교육부는 24일 이 같은 내용의 '5극3특 공유대학'과 '초광역 성장엔진 인재육성' 사업 추진계획을 발표했다. 올해 투입되는 예산은 모두 2000억원이다.이번 사업은 지난해부터 추진된 지역성장 인재양성체계의 후속 조치다. 그동안 지방정부별로 대학 지원 사업이 추진되면서 실제 생활권이나 산업·경제권과 맞지 않는다는 지적이 있었다. 교육부는 지방정부별 인재양성 체계를 5극3특 균형성장을 위한 산업·경제권역 단위로 넓혀, 지역대학과 기업의 협업을 강화한다는 계획이다.우선 교육부는 5극3특 권역별로 9개 공유대학 모델을 구축하는 데 1200억원을 지원한다. 거점국립대가 주관하고 일반대, 사립대, 전문대 등이 참여하는 대학 연합 형태다. 거점국립대가 보유한 교육과정, 연구시설, 장비 등을 권역 내 다른 대학과 공유해 지역대학 전반의 교육·연구 역량을 끌어올리는 방식이다.공유대학은 지역 전략산업 분야 교육과정을 기업과 공동으로 개발한다. 권역 내 학생들은 소속 대학과 관계없이 관련 교육과정에 참여할 수 있고, 학점교류와 복수전공, 마이크로디그리 등을 통해 산업 수요에 맞춘 역량을 쌓을 수 있다. 현장실습과 인턴십, 산학 프로젝트도 교육과정과 연계된다.연구 분야에서도 대학 간 공동 활용이 확대된다. 거점국립대와 다른 대학의 교원, 석·박사생, 기업·출연연 연구원이 함께 지역 전략산업 분야 연구개발을 수행한다. 교육부는 대학별 연구시설과 장비를 공동 활용할 수 있는 통합 플랫폼을 구축하고, 기술사업화 전담조직 간 연계도 지원할 계획이다.지방정부와 대학·기업이 함께 참여하는 '초광역 성장엔진 인재육성' 사업에는 올해 800억원이 투입된다. 복수 지방정부가 대학·기업 협의체를 구성해 지역 전략산업 분야 인재양성 모델을 제안하면, 교육부가 6개 안팎의 우수 모델을 선정해 지원한다.선정된 모델에는 평가 등급에 따라 매년 100억~150억원이 4년간 차등 지원된다. 협의체는 고등학교 단계부터 대학 교육, 기업 취업, 지역 정주까지 이어지는 단계별 인재양성 체계를 만들거나 초광역 단위 현장실습·인턴십 모델을 추진할 수 있다.교육부는 5극3특 공유대학 추진계획을 7월 중 1차로 접수한 뒤 8월 최종 계획을 확정할 예정이다. 초광역 성장엔진 인재육성 사업은 8월 3일까지 계획서를 접수하고 같은 달 말 평가와 선정을 마무리한다. 두 사업 모두 9월부터 본격 추진된다.최은옥 교육부 차관은 "5극3특 발전전략의 성공을 위해서는 시도의 경계를 넘어 산업·경제권에 기반한 초광역 단위 정주인재 양성 생태계를 만드는 것이 필수적"이라며 "지역의 인재가 국가 성장의 핵심 원동력이 되도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.