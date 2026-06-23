“선관위, 전국 13곳서 선거물품 줄폐기”

낮 최고 기온이 30도로 무더운 날씨를 보인 23일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 우산을 쓴 채 19일째 시위를 이어가고 있다. /송의주 기자