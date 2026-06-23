닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

“선관위, 전국 13곳서 선거물품 줄폐기”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008192

글자크기

닫기

심준보 기자

승인 : 2026. 06. 23. 17:33

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국조특위, 졸속 행정·은폐 의혹 지적
낮 최고 기온이 30도로 무더운 날씨를 보인 23일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 우산을 쓴 채 19일째 시위를 이어가고 있다. /송의주 기자
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 중앙선거관리위원회의 안일한 위기관리와 폐쇄적 의사결정 구조에서 비롯됐다는 지적이 국회 국정조사에서 제기됐다. 현장 경고가 중앙 지침에 반영되지 않은 데다, 사태 이후 일부 선관위가 관련 선거물품을 폐기한 사실도 드러나며 논란이 커지고 있다.

23일 국회 국정조사 특별위원회 기관보고에 따르면, 지난해 12월 중앙선관위가 투표용지 인쇄 하한선을 50%로 축소하는 지침을 내렸을 당시 우려를 표명한 곳은 울산시 선관위 북구위원회가 유일했다. 울산 선관위는 대단지 아파트 밀집 지역의 경우 사전투표율은 낮고 본투표자가 몰려 투표용지가 부족해질 수 있다고 경고했지만, 중앙선관위는 이를 제도 개선에 반영하지 않았다.

김영배 더불어민주당 의원은 "지역별·투표소별 편차를 정밀하게 읽지 못한 채 평균값으로만 행정을 펼친 결과"라며 "단순한 행정 실수가 아니라 총체적인 위험관리 실패이자 전문성 부족의 결과"라고 지적했다.

사후 검증에 필요한 선거물품 폐기 문제도 도마 위에 올랐다. 김은혜 국민의힘 의원실이 공개한 자료에 따르면, 투표지 부족 사태가 발생한 투표소 관할 선관위 49곳 가운데 서울 성북·노원·강서·강남, 대구 남구·달서구, 인천 계양구, 울산 중·남구 등 전국 13곳의 선관위가 선거 직후 관련 물품을 폐기한 것으로 나타났다.

폐기된 물품에는 투표록 서식, 투표함 자물쇠와 잠금핀, 회송용 봉투, 특수봉인지 등이 포함됐다. 이들 물품은 부실 선거관리의 책임 소재를 가리는 데 필요한 자료로 평가된다. 이에 선관위가 사실관계 확인에 필요한 자료를 선제적으로 없앤 것 아니냐는 '증거인멸 의혹'도 제기됐다.

국조위원들은 이 같은 졸속 행정과 사후 은폐 의혹의 근본 원인으로 선관위의 '특권의식'과 '폐쇄성'을 지목했다. 4464만 유권자의 참정권과 직결된 투표용지 인쇄 비율 축소가 위원회 공식 의결 없이 사무총장 전결로 처리된 구조 자체가 헌법상 합의제 기관의 취지에 맞지 않는다는 지적이다.
심준보 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

현대차그룹, 보스턴 다이내믹스 100% 자회사화 ‘본격 착수’…내달 ‘그룹’ 전략 구체화

[속보] 코스피 서킷브레이커 1단계 발동…20분간 거래 중지

[단독] 경찰, ‘승진 중심’ 조직문화 바꾼다…근평·다면평가 개편

국방부 ‘방첩사 개편 검증부족’ 안규백 탄핵청원에 “방첩기능 강화 조치”

[단독] 인구는 서울 3분의 1인데…민형배, 전남광주특별시 고위직 서울시급 요구

李 “역대급 코스피도 청년에겐 딴 세상…기회 사다리 넓혀야”

올림픽공원 시위 여파에 박서진 서울 앵콜 공연 무산

지금 뜨는 뉴스

아반떼, 36년 스테디셀러의 진화…6년 만에 ‘풀체인지’ 귀환

“세제 혜택 끝”…7월부터 신차 가격 최대 143만원 인상

박서진, 서울 앙코르 콘서트 취소…올림픽공원 시위 여파

“오겹살 시켰더니 지방이 90%”…제주도 고깃집 비계 논란

“전기차도 역시 BMW”…더 뉴 iX3, 운전의 즐거움 만끽