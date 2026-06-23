‘당직개편’ 돌파구되나 퇴진론 기름붓나… 장동혁 체제 다시 기로

친윤계 인사 중용 당 장악력 키우지만
자화자찬 지선 분석 보고서 당내 반발
정점식 원내대표 기류 변화도 변수
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23일 국민의힘에 따르면 장 대표는 조만간 당무에 복귀해 주요 당직 개편에 나설 것으로 전망된다. 정점식 원내대표 선출 이후 공석인 정책위의장을 비롯해 사무총장, 부총장단, 미디어대변인 등이 개편 대상으로 거론된다.
'당 4역'인 정책위의장에는 3선 김정재 의원과 재선 유상범·박수영 의원 등이 거론된다. 이들은 모두 과거 친윤(친윤석열)계로 분류됐던 인사들이다. 장 대표가 자신과 호흡을 맞출 수 있는 인사들로 지도부 전열을 정비해 분위기 반전에 나서려는 의도로 풀이된다.
문제는 당내 분위기다. 비당권파를 중심으로는 지도부를 그대로 둔 채 이뤄지는 인적 쇄신만으로는 지방선거 패배 책임론을 수습하기 어렵다는 지적이 이어지고 있다. 실제 2023년 강서구청장 보궐선거 참패 이후 김기현 당시 대표도 당직 개편과 혁신위원회 출범을 통해 국면 전환을 시도했지만, 결국 대표직에서 물러났다.
당 사무처가 내놓은 지방선거 결과 분석 보고서를 둘러싼 당내 반발 여론도 만만치 않다. 국민의힘은 지난 21일 "장 대표가 전국 시도를 아우르며 후보자 당선을 위해 혼신을 다했다"는 내용의 보고서를 냈다. 그러나 당내에서는 선거 패배 원인과 민심 이반을 분석해야 할 시점에 지도부 성과를 부각하는 데 치중했다는 비판이 나온다.
국민의힘 한 관계자는 "오세훈 서울시장은 '장동혁 지원 유세를 피해 다녔다'고 할 정도인데, 정작 당은 장 대표가 선거를 잘 치렀다고 평가하고 있다"며 "당원이나 의원들이 느끼는 분위기와는 상당한 온도 차가 있다"고 지적했다.
최근에는 장 대표 체제를 뒷받침해 온 정점식 원내대표의 기류 변화도 감지된다. 정 원내대표는 지난 22일 최고위원회의에서 "지방선거 이후 당 지지율이 상승했지만 우리가 잘해서 그런 것이 아니다"라며 "건강하고 유능한 보수 정당으로 과감하게 혁신하라는 쇄신의 명령"이라고 강조했다.
이런 상황에서 장 대표는 복귀를 앞두고 대여 공세 재개에 나섰다. 장 대표는 이날 페이스북에 이른바 '연어 술파티' 의혹을 거론하며 "제2의 조작 선동을 막으려면 이재명 재판을 재개해야 한다"고 말했다.