민주 “법사위 사수” 국힘 “야당 몫”

|한병도 더불어민주당 원내대표가 23일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. /이병화 기자
23일 정치권에 따르면 민주당은 법사위원장 사수 입장을 분명히 하며 "법사위 문제로 더 이상 시간을 허비할 생각이 없다. 모든 상임위원장을 책임지고 맡는 결단을 내릴 것"이라고 밝혔다.
정청래 대표는 "법사위원장은 흥정의 대상이 아니다. 100% 민주당이 맡는다"고 거듭 강조했다. 원 구성 단독 처리 가능성에 대해서도 "합의가 안 되면 표결하면 된다"며 "결단하고 행동하고 일을 시작하면 된다"고 말했다.
한병도 원내대표도 "이재명 정부 2년 차에 안정적인 국정 운영과 민생 회복을 위해서는 책임 있는 여당이 법사위를 계속 맡아야 한다"며 "국민의힘은 반대를 위한 반대와 맹목적인 국정 발목 잡기로 민생의 골든타임을 탕진했다"고 말했다.
민주당은 조 의장에게 24일 정오까지 상임위원 명단을 제출할 예정이다. 단독 원 구성 가능성까지 열어둔 민주당은 이달 안에 원 구성을 마무리하고 7월부터 국회를 정상 가동하겠다는 방침이다.
이에 국민의힘은 법사위원장은 원내 제2당이 맡아야 한다는 기존 입장을 재확인했다. 정점식 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "법사위를 가져가서 일도 잘하고 모범적인 모습을 보였다면 우리 당도 새로운 관례로 인정했을지 모른다"며 "그런데 과연 민주당이 법사위 운영을 잘했느냐"고 반문했다.
정 원내대표는 법사위원장을 맡았던 민주당 이춘석·정청래·추미애 의원을 거론하며 "정 의원은 본인의 기분에 따라 증인을 퇴장시키고, 이 의원은 본회의 중 차명 주식 거래를 하다가 사퇴했으며, 추 의원은 야당 간사를 선임조차 하지 않으면서 철저히 독재로 일관했다"면서 "쇼츠 찍는 국회가 아니라 일하는 국회를 만들기 위해, 정상적인 국회를 복원하기 위해 법사위원장은 반드시 우리 당 몫으로 되돌려 놓아야 한다"고 강조했다.