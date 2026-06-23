25일 한성숙 청문회… 野, 다주택·개인정보 유출 벼른다

與 "국힘 지명철회 요구 무리한 주장"
23일 정치권에 따르면 국민의힘은 오는 25~26일 열리는 한 후보자 인사청문회에서 다주택 보유 이력과 '모두의 창업' 개인정보 유출 사태를 집중 추궁할 방침이다. 이재명 대통령이 과거 다주택자와 개인정보 유출 문제를 강하게 비판했던 만큼 한 후보자에게도 '같은 기준'을 적용해야 한다는 지적이다.
정희용 국민의힘 사무총장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이 대통령은 개인정보 유출 사고와 관련해 국민에게 피해를 주면 엄청난 경제 제재를 당해 회사가 망한다는 생각이 들도록 해야 한다고 말했고, 부동산 정책 결정 과정에서 용지를 복사하는 직원조차 다주택자여선 안 된다고 강조했다"면서 "그런데 한 후보자는 최근까지 주택 4채를 보유했고, 국가 과제를 믿고 도전한 청년 5000명의 이메일과 아이디 유출 사태의 주무장관이었다"고 꼬집었다. 그러면서 "이 대통령이 직접 제시한 기준을 적용한다면 한 후보자는 부동산 정책에 관여하기는커녕 용지 복사조차 맡겨서는 안 되는 인물"이라며 지명 철회를 요구했다.
한 후보자 인사청문특별위원회 야당 간사인 강승규 국민의힘 의원은 한 후보자 지명을 "네이버 내각의 완성"이라고 비판했다. 강 의원은 네이버 출신인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 최휘영 문화체육관광부 장관 등을 거론하며 "AI 전략과 콘텐츠 정책, 벤처 투자 핵심 영역에 네이버 출신 인사들이 집중 배치됐다"고 말했다.
반면 민주당은 국민의힘의 지명 철회 요구를 '무리한 주장'이라고 반박했다. 인청특위 여당 간사인 김한규 원내정책수석부대표는 이날 원내대책회의에서 "여야 합의로 인사청문 계획서를 채택한 게 지난주 목요일인데 며칠 사이에 무슨 상황 변화가 있었길래 무리한 주장을 하는지 모르겠다"고 말했다.
김 원내정책수석부대표는 야당의 자료 제출 요구도 총리 후보자 검증과 무관하다고 지적했다. 그는 "국무총리 후보자에게 선관위 직원 휴직자 현황과 친인척 채용 결과, 민원 접수 대장을 요청하고 후보자와 관계없는 공공기관의 징계 현황을 요구했다"며 "총리 후보자 검증과 상관이 없다"고 했다.