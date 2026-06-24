정부, MSCI 선진지수 편입 불발에 “시장개혁 지속 추진”

재경부·금융위 "MSCI도 정부 노력 인지"

"일부 과제 개선 중…완료 과제도 체감 아직"

"해외투자자 소통채널 가동·현장 피드백 반영"

급락 마감한 코스피<YONHAP NO-6615> 0 지난 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다./연합

한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국(DM) 지수 편입 불발에 정부가 시장 개혁을 지속한다면 향후에는 편입이 가능할 것이라고 전망했다.24일 재정경제부와 금융위원회는 입장문을 통해 "그간 한국 정부의 외환·자본시장 선진화 노력과 성과에 대해 MSCI도 인지하고 있으나, 일부 과제의 경우 제도개선이 아직 진행 중"이라고 밝혔다.이어 "완료과제의 경우에도 그 효과를 시장에서 체감하기까지 시간이 더 필요하다"며 "이에 올해에는 한국이 관찰대상국에 편입되지 않은 것으로 이해하고 있다"고 설명했다.정부는 시장 개혁을 지속한다면 향후에는 편입이 이뤄질 것으로 내다봤다. 재경부와 금융위는 "우리 스스로의 필요와 일정에 따라 외환·자본시장 개혁을 꾸준히 추진해 나간다면 MSCI 선진지수에도 자연스럽게 편입될 수 있을 것으로 예상한다"고 전했다.이어 "아울러 해외 주요 투자자와의 정례 소통채널을 신속히 가동해, 개선과제의 실제 활용상황을 점검하고 현장 피드백을 반영해 나가겠다"고 덧붙였다.앞서 MSCI는 23일(현지시간) 2026년 연례 시장 분류 결과를 공개하며 한국증시를 선진국 지수 관찰대상국(워치리스트)에 등재하지 않았다.MSCI는 "한국의 시장당국이 발표한 조치들을 인정한다"면서도 "투자자들은 근본적인 문제들이 완전히 해소되지 않았다는 반응을 보였다"라고 설명했다. 특히 "원화는 역외에서 실물 인도가 불가능하다"고 지적했다.