한국형 재난관리 해외로…인도·우즈벡서 안전협력 확대

기후위기형 재난 증가로 국가 간 재난안전 협력 필요성 ↑

재난에 강한 도로·통신망 구축 협력…내년 국제회의서 CDRI 가입 의사

우즈벡에 과학기술 기반 재난관리·지방정부 대응 경험 공유

2-인도 재난복원인프라연합(CDRI) 사무총장 면담 기념 촬영 0 윤호중 행정안전부 장관이 19일(현지시간) 인도 뉴델리 재난복원인프라연합(CDRI) 본부에서 아미트 프로티(Amit Prothi) 재난복원인프라연합 사무총장과 재난관리 분야 협력 및 재난복원인프라연합 가입 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /행정안전부

한국의 재난관리 체계가 국제무대에서 주목받고 있다. 기후위기와 도시화로 재난 양상이 복잡해지면서 과학기술 기반 재난관리와 지방정부 재난대응 경험을 공유하는 안전협력이 확대되는 흐름이다.행정안전부(행안부)는 윤호중 장관이 지난 17일부터 24일까지 인도와 우즈베키스탄을 방문해 재난안전과 공공행정 분야 협력 방안을 논의했다고 24일 밝혔다.윤 장관은 지난 4월 이재명 대통령의 인도 국빈방문 이후 정부 부처 장관 가운데 처음으로 인도를 찾았다. 대통령 국빈방문과 에비앙 G7+ 정상회의 계기 한-인도 정상회담에서 논의된 협력 의제를 장관급에서 신속하게 구체화해 재난안전 분야의 부처 간 실무협력으로 이어간 셈이다.인도에서는 재난에 강한 기반시설을 만드는 방안에 초점을 맞췄다. 윤 장관은 아미트 프로티 재난복원인프라연합(CDRI) 사무총장을 만나 재난관리 분야 협력 방안을 논의했다. 정부는 내년 일본에서 열리는 재난복원인프라 국제회의(ICDRI)에 참석해 CDRI 가입 의사를 밝힐 예정이다.CDRI는 인도 정부 주도로 창설된 국제협력체로, 재난에 강한 사회기반시설 구축과 회원국 간 재난 회복력 강화를 목표로 한다. 미국, 프랑스, 일본 등 53개국과 세계은행(WB), 유럽연합(EU) 등 12개 국제기구가 참여하고 있다. 폭염, 집중호우, 산불 등 기후위기형 재난이 잦아지면서 재난 대응은 현장 수습뿐 아니라 기반시설이 얼마나 빨리 버티고 회복하느냐의 문제로 확대되고 있다.도로와 교량, 에너지망, 통신망, 교통시설 등 핵심 인프라의 복원력은 국가 안전관리의 주요 과제로 떠올랐다. 한국은 집중호우와 태풍, 산불, 도시형 재난 대응 과정에서 중앙정부와 지방정부, 소방·경찰 등 관계기관이 함께 움직이는 재난관리 체계를 운영해 왔다. 행안부는 이 같은 경험을 국제 재난협력 체계와 연결해 기후위기 대응과 재난복원력 강화 분야 협력 기반을 넓힌다는 구상이다.우즈베키스탄에서는 과학기술 기반 재난관리와 지방정부 재난대응 경험을 공유했다. 행안부는 우즈베키스탄 디지털기술부와 한-우즈베키스탄 공공행정 협력포럼을 열고 데이터 기반 국가 재난관리 체계와 재난안전 분야 정책 경험을 소개했다.행안부는 포럼에서 과학기술 기반 재난관리 정책을 발표했다. 재난 위험을 사전에 파악하고, 재난 발생 이후 피해 상황을 신속하게 공유하는 데이터 기반 대응 체계가 주요 내용이다. 우즈베키스탄은 기후변화와 도시 성장, 기반시설 확충이 동시에 진행되는 국가로, 한국의 재난관리 경험과 데이터 기반 대응 체계가 안전관리 체계 구축 과정에서 참고 사례가 될 수 있다는 게 행안부의 설명이다.윤 장관은 아지즈벡 이크라모프 우즈베키스탄 비상사태부 장관과도 만나 재난관리 협력 방안을 논의했다. 탄질라 나르바예바 상원의장 면담에서는 공공데이터 관련 법·제도와 지방정부 재난대응 사례를 공유했다. 중앙정부의 재난관리 체계뿐 아니라 지방정부 단위의 현장 대응 경험까지 협력 범위에 포함했다.윤 장관은 "기후위기 속에서 재난안전은 국가 간 협력이 필요한 핵심 분야가 됐다"며 "한국이 축적한 재난관리 경험을 인도·우즈베키스탄과 공유해 국민 안전을 높이는 국제협력 성과를 만들겠다"고 말했다.