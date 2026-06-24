홍명보 “꼭 승리한다는 마음으로 경기 준비”

A조 최종경기 남아공전 앞두고 승리 강조

"월드컵 경험상 그런 상황이 더 어려웠다"

"두세 포지션 정도는 변화가 있을 것" 예고

김민재 "스리백, 대회 들어오니 좋은 경기"

질문에 답하는 홍명보 감독 0 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 남아프리카공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국 축구국가대표팀의 홍명보 감독이 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 BBVA에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다. /연합

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출이 걸린 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전을 하루 앞두고 "비겨도 된다고 생각하는 순간 오히려 어려움에 처할 수 있다"고 강조했다. 반드시 승리하고 32강 토너먼트로 향하겠다는 의지다.한국은 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거뒀지만, 개최국 멕시코와의 2차전에서는 치명적인 수비 실수로 0-1로 패했다. 그럼에도 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강 토너먼트 진출이 가능한 상황이다.홍 감독은 23일(현지시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 기자회견에서 "그간 월드컵 경험을 돌아보면 꼭 이겨야만 올라가는 경우의 수를 만난 적이 많았다"며 "(비겨도 조 2위인) 지금 상황이 나쁘지는 않지만, 특별히 도움이 되는 것도 없다"고 말했다.그러면서 "비겨도 된다고 생각하게 되면 반대로 어려움에 처할 거라고 생각한다"며 "상대도 까다롭다. 포기하지 않고 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다"고 강조했다.멕시코전 패배 이후 팀 분위기에 대해서는 "전체적으로 준비 과정이 나쁘지 않았음에도 결과를 가져오지 못한 부분에서 이겼을 때보다 분위기가 좀 처진 건 사실"이라면서도 "그렇다고 준비하는 데 있어서 많이 떨어지지는 않았다. 몸도, 정신적으로도 충분히 회복됐다"고 설명했다.멕시코전 내용에는 만족한다고 밝히며 별도의 강한 주문은 하지 않았다고 말한 홍명보는 "1, 2차전에서 선수들이 보여준 모습은 충분했다. 좋은 모습을 다 보여줬다고 생각한다"고 말했다. 특히 "중요한 경기인 만큼 자신감을 갖고 서로를 믿으며 경기에 임하라고 얘기했다"고 덧붙였다.선발 라인업 변화에 대해서는 "두세 포지션 정도는 변화가 있을 것"이라고 예고했다. 손흥민의 윙포워드 전환이나, 옌스 카스트로프의 윙백 전환 등이 거론된다.한편 현지 분위기는 한국에 우호적이다. 러시아 월드컵 당시 한국이 독일을 꺾은 영향 등으로 멕시코 팬들이 한국을 응원하는 분위기가 형성돼 있고, 몬테레이는 한국 기업 진출이 많은 지역이기도 하다.홍 감독은 "체코전에서도 멕시코 팬들이 '코리아'를 외쳐준 것을 잘 알고 있다. 감사하다. 이곳에 한국인 기업과 교민들도 많이 있는 것으로 알고 있다"면서 "내일 선수들이 홈그라운드 같은 기분으로 경기할 수 있다는 건 큰 선물이다. 그 부분을 잘 이용해서 좋은 경기를 하겠다"고 말했다.대표 선수로 기자회견에 나선 김민재는 "남아공 선수들이 기술이 좋고 속도도 있어서 수비수들과 그런 부분에 초점을 맞춰 잘 준비하고 있다"면서 "팀으로서 지난 두 경기처럼 하면 이길 수 있을 거로 생각한다"고 밝혔다.김민재는 "팀에서도 저는 제가 끌고 간다기보다는 뒤에서 민다고 생각하고 있다"면서 "모두 하나 돼서 경기장에서 하는 것이 중요해서 그런 얘기는 많이 해주고 있다"고 설명했다. 이한범(미트윌란), 이기혁(강원)과의 스리백 호흡에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 그는 "스리백을 이루는 선수들이 월드컵에 오기 전에 자신감이 매우 부족하고 헤매는 모습을 보였지만 막상 대회에 들어오니 정말 좋은 경기를 해주고 있다"면서 "모두가 충분히 능력이 좋은 선수들"이라고 말했다.한국과 남아프리카공화국의 조별리그 A조 최종전은 24일(현지시간·한국시간 25일 오전 10시) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린다.