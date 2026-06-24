대우건설, 과천 현장서 안전보건 점검…“AI 스마트 안전기술 적용 확대”

1 0 김보현 대우건설 대표(오른쪽 두번째)가 과천 G-타운 개발사업 신축공사 현장에서 열린 안전보건 소통 간담회에 참석해 인공지능(AI) 기반 폐쇄회로(CC)TV 스마트 통합안전관제실을 둘러보고 있다.

대우건설은 지난 22일 경기도 과천시 'G-타운 개발사업 신축공사' 현장에서 안전보건 소통 간담회를 열고 인공지능(AI) 기반 스마트 안전 기술을 시연했다고 24일 밝혔다.이번 간담회는 김보현 대표를 비롯한 주요 경영진이 현장을 방문해 안전관리 현황을 점검하고 근로자들과 소통하기 위해 마련됐다. AI 기반 스마트 안전 기술 시연과 현장 적용 사례 공유 등이 주요 프로그램으로 진행됐다.현장에서 소개된 AI 실시간 번역 시스템은 외국인 근로자의 안전교육 이해도를 높이기 위해 도입된 것으로, 아침조회와 안전점검회의(TBM), 각종 안전교육 내용을 다국어로 실시간 제공한다.근로자는 휴대전화로 QR코드를 스캔해 번역 채널에 접속하면 번역된 내용을 확인할 수 있다. 또한 시스템에 건설 현장 특화 용어를 사전에 반영해 번역 정확도를 높였다. 이를 통해 언어 장벽으로 인한 의사소통 한계를 보완하고 안전교육의 실효성을 강화할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.AI 기반 폐쇄회로(CC)TV 스마트 통합안전관제 시스템도 운영 중이다. 해당 시스템은 근로자의 위험 행동이나 이상 상황을 실시간으로 감지해 즉각적인 대응을 지원하며, 위험구역 출입 통제와 위치 관제 기능을 통해 현장 안전관리의 체계성을 높인다. 또한 안전시설 미설치 구간, 보호구 미착용 등을 감지해 사고 예방 및 신속 대응이 가능하도록 설계됐다.태블릿 기반 스마트 안전보건교육 시스템도 도입·운영 중이다. 신규 근로자는 태블릿을 통해 기초 문진 및 면접 관련 절차를 진행하고 안전보건교육 영상을 시청할 수 있으며, 13개 국어를 지원해 외국인 근로자도 언어 장벽 없이 교육을 받을 수 있다.대우건설 관계자는 "AI 기술을 활용한 스마트 안전관리 체계를 현장 전반으로 확대해 안전 사각지대를 최소화할 예정"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영하고 스마트 안전기술 도입을 지속 확대해 보다 안전하고 효율적인 작업환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.