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건설·부동산 업계소식

현대건설, 웰컴키트 공개…하반기, 힐스테이트 6개 단지 입주민에 제공

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이수일 기자

승인 : 2026. 06. 24. 10:08

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현대건설이 써모스·키티버니포니와의 협업을 통해 공개한 2026 웰컴키트.
현대건설은 글로벌 텀블러 브랜드 써모스, 디자인 패브릭 브랜드 키티버니포니(KBP)와 협업한 새로운 웰컴키트를 힐스테이트 고객에게 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 협업은 현대건설의 주거 브랜드 힐스테이트의 브랜드 가치와 철학을 일상 속에서 경험할 수 있도록 실용성 높은 아이템으로 구성했다.

새롭게 공개한 웰컴키트는 △경량 텀블러 △파우치 △키링 3종으로 구성했다. 또한 병오년 말의 해를 맞이해 키티버니포니의 조랑말 '해피포니' 패턴을 힐스테이트 브랜드 컬러와 접목해 심미성을 높였다. 써모스의 기술력으로 사용자의 만족도까지 고려했다.

특히 일상 속에서 반복 가능한 작은 습관을 만들어 마음의 안정을 찾는 '리추얼 라이프'와 가방꾸미기와 같은 콘셉트를 반영했다.

새롭게 출시한 웰컴키트는 힐스테이트 메디알레의 입주자 사전 점검행사를 시작으로 올 하반기에 입주 예정인 힐스테이트 6개 단지(현대엔지니어링 시공 2개 단지 포함) 고객에게 제공할 계획이다. 마이힐스 애플리케이션 스토어에서도 한정수량을 판매할 예정이다.

현대건설 관계자는 "앞으로도 트렌드를 선도하는 브랜드와의 협업을 통해 고객 경험을 확대하고 힐스테이트의 브랜드 철학을 각인하기 위한 노력을 지속할 계획"이라며 "고객의 니즈를 반영한 새로운 상품과 주거서비스 개발에 매진해 새로운 주거문화를 제공하겠다"고 말했다.
이수일 기자

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