美 국무장관 “호르무즈 통행료 부과 못해”…이란 구상에 반박

"국제수로 통행료 부과는 국제법 위반"

이란·오만 요금 검토…걸프국 부담 우려

UAE-US-ISRAEL-IRAN-WAR-POLITICS-DIPLOMACY 0 마코 루비오 미국 국무장관이 23일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 알바틴 특급공항에 도착해 취재진과 인터뷰하고 있다./AFP 연합

마코 루비오 미국 국무장관이 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과 움직임에 대해 해협은 '국제 수로'라며 반대 입장을 분명히 했다고 23일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.로이터통신에 따르면 이날 루비오 장관은 아랍에미리트(UAE) 방문 중 기자들과 만나 "호르무즈 해협은 국제 수로"라며 "어떤 나라도 국제수로에 통행료나 수수료를 부과할 수 없다. 그게 현행 국제법"이라고 말했다.그는 또 "이 문제와 관련해 걸프 지역 국가들을 설득할 필요는 없다고 본다"며 "이 지역 모든 국가가 미국과 같은 입장을 공유할 것으로 생각한다"고 덧붙였다.이란은 최근 미국과 체결한 종전 양해각서(MOU)에 따라 60일간 호르무즈 해협을 무료로 개방하기로 했고 이후에는 각종 명목의 통행료를 부과하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.이란은 23일 오만과 함께 호르무즈 해협 통항 서비스 요금 부과를 검토하겠다는 내용의 공동성명도 발표했다. 해당 방안이 현실화되면 페르시아만 연안 걸프 국가들의 부담이 커질 수 있다는 전망이 나온다.루비오 장관은 UAE를 시작으로 이달 25일까지 쿠웨이트, 바레인 등을 순방하며 관련 논의를 이어갈 예정이다. 그는 "걸프 동맹국들과의 회담에서 이란 협정에 대한 불안이 당연히 논의될 것"이라고 말했다.루비오 장관은 종전 MOU에 담긴 3000억 달러 규모의 이란 재건 기금 조성에 걸프 국가들의 참여를 요청할 계획이라는 관측에 대해선 "그 문제는 한참 먼 얘기"라며 "앞으로 다뤄질 여러 안보 현안에서 얼마나 진전이 이뤄지는지에 따라 달려 있다"고 밝혔다.로이터통신은 루비오 장관의 이번 걸프국 순방이 미·이란 전쟁으로 경제적 타격을 입고 종전 MOU 내용에도 우려를 제기하는 걸프 국가들을 설득하기 위한 것이라고 분석했다.