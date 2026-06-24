파마리서치 리쥬란코스메틱, ‘포어 타이트닝 크림’ 출시

[이미지] 리쥬란코스메틱 포어 타이트닝크림 0 리쥬란코스메틱 포어 타이트닝크림. /파마리서치

파마리서치의 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '리쥬란코스메틱'이 신제품 '리쥬란 포어 타이트닝 크림' 출시와 함께 이벤트를 진행한다.24일 파마리서치에 따르면 이번 신제품은 이날 오후 8시 올리브영 라이브를 통해 선보인다.라이브 방송에는 뷰티 인플루언서 '심톨'이 참여해 제품의 특징과 사용법을 소개할 예정이며 다양한 론칭 프로모션도 함께 선보인다.신제품은 파마리서치의 PDRN 연구 노하우를 바탕으로 개발한 독자 성분 c-PDRN과 엑소좀, 히알루론산 등을 배합했다. 모공 탄력 관리에 초점을 맞춰 성분 조합과 제형을 설계한 것이 특징이다.c-PDRN과 나노 사이즈 펩타이드 엑소펩(ExoPep)을 결합한 '콜라겐 듀얼 부스터'를 적용했는데 여기에 히알루론산 2종과 폴리글루타믹애씨드를 함유해 보습감을 높였다.제형은 피부에 부드럽게 밀착되는 겔크림 타입으로 끈적임을 줄이고 산뜻한 사용감을 구현했다. 스킨케어 마지막 단계나 메이크업 전 단계에서 사용할 수 있다.리쥬란코스메틱 관계자는 "산뜻한 겔크림 제형으로 끈적임 없이 사용할 수 있어 여름철 데일리 스킨케어는 물론 메이크업 전 단계까지 부담 없이 활용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.