닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

‘4단계 두뇌한국(BK)21’ 서울시립대·중앙대 등 4곳 선정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260624010008498

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 06. 24. 13:54

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이공 우수인재 성장경로 지원 대학 10곳 포함…157억 투입
교육부·한국연구재단, 4단계 BK21 선정 결과 발표…다음달 최종 확정
20260624111844_2350283_1199_676
4단계 두뇌한국(BK)21 사업 주요 성과요약 그래픽/교육부
교육부와 한국연구재단이 인공지능(AI) 융복합 인재와 지역 혁신 인재 양성을 위한 '4단계 두뇌한국(BK)21' 신규 사업의 선정 결과를 발표했다. 선정된 교육연구단과 대학에 총 156억8000만원을 지원할 예정이다.

교육부와 한국연구재단은 24일 4단계 BK21 2026년 신규 시범사업인 인공지능 융복합(AI+X 융합형) 교육연구단, 지역대학 연합형 교육연구단, 이공 우수인재 성장경로 지원 사업 선정 결과를 발표했다.

이번 신규 시범사업은 지난 4월 과제 공모를 거쳐 교육·연구 역량과 산학협력 체계 등에 대한 전문가 대면 발표평가를 거쳐 지원 대상을 선정했다.

선정된 곳은 서울시립대 데이터사이언스 융합전공, 인천대 인공지능 융복합 바이오 제조 융합전공, 중앙대 인공지능 융합전공, 한양대 융합기계공학과다. 선발된 4개 교육연구단에는 4단계 사업이 종료되는 2027년 8월까지 사업비 총 42억원을 지원한다.

이 사업은 이공 분야 우수인재를 학부 단계부터 발굴해 지원하는 등 학문후속세대의 전주기 성장경로를 지원하기 위해 추진됐다.

접수 결과 총 28개 대학이 신청했고 2개 단위(전국 단위, 지역 단위)에서 전문가 평가를 거쳐 전국 단위로는 고려대, 성균관대, 연세대, 중앙대, 포항공과대, 지역 단위로는 국립부경대, 부산대, 연세대(미래캠퍼스), 전남대, 충남대를 선정했다.

선정 대학에는 2027년 2월까지 학부생 연구장학금, 핵심역량 강화비, 멘토 교수 인센티브 등 총 84억8000만원이 지원된다.

교육부와 한국연구재단은 이의신청 절차를 거쳐 다음 달 중 최종 선정 대학을 확정할 예정이다. 교육부는 2027년 9월부터 시작되는 5단계 BK21 사업에 이번 시범사업 유형을 일부 반영해 성과가 계속 이어질 수 있도록 할 방침이다.

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 "이번 4단계 두뇌한국21 신규 시범운영 사업을 통해 인공지능 융합인재, 지역 혁신인재, 미래 과학기술 인재를 체계적으로 육성하고, 이를 바탕으로 세계 수준의 연구중심대학과 혁신 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.






김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기