평택해경 “수상레저 즐길 땐 구명조끼 꼭 착용하세요”

레저객 대상 기본 안전수칙 집중 홍보

평택해경, 수상레저 안전의 시작은 구명조끼 착용 0 우채명 평택해양경찰서장(왼쪽)이 시 소재 수상레저사업장에서 안전사고 방지 교육을 하고 있다. /평택해경

평택해양경찰서가 여름철 수상레저 성수기를 맞아 수상레저 활동 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 레저객을 대상으로 구명조끼 착용 생활화 홍보에 나섰다.24일 평택해경에 따르면 최근 수상레저 활동 인구 증가와 함께 모터보트, 수상오토바이, 카약, 패들보드 등 다양한 수상레저기구 이용이 늘고 있는 가운데 구명조끼 미착용으로 인한 안전사고 우려도 커지고 있다.수상레저활동을 하는 사람은 구명조끼 등 안전장비를 반드시 착용해야 한다. 이를 위반할 경우 수상레저안전법 제64조에 따라 10만원의 과태료가 적용된다.이에 평택해경은 지역 내 수상레저사업장과 주요 활동 해역을 중심으로 구명조끼 착용 의무 홍보, 수상레저 안전수칙 안내, 안전장비 점검·관리 상태 확인, 사업자·이용객 대상 안전의식 제고 활동 등을 추진하고 있다.앞서 지난 22일에는 우채명 서장이 직접 지역 내 수상레저사업장을 방문해 사업자들에게 이용객 대상 구명조끼 착용 안내와 안전수칙 교육을 진행하기도 했다.평택해경은 수상레저 활동 시에는 구명조끼 착용 외에도 출항 전 기상정보 확인, 음주 후 수상레저기구 이용 금지, 야간 수상레저활동 제한 준수, 원거리 활동 시 사전 신고 등 기본 안전수칙을 반드시 지켜야 한다고 당부했다.우 서장은 "구명조끼는 바다 위에서 생명을 지켜주는 가장 기본적이고 중요한 안전장비"라며 "즐거운 수상레저 활동을 위해서는 반드시 구명조끼를 착용하고 안전수칙을 준수해 주길 바란다"고 전했다.