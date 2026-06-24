소방청,시간당 50㎜ 집중호우 대형재난 대비…선제적 대응·대비 강화

이재민 발생 가정 훈련 …국가소방동원령·특수구조대 대응체계 점검

소방1 0 긴급출동하는 소방차/소방청

본격적인 장마철을 앞두고 시간당 50㎜ 이상 국지성 집중호우가 잦을 것으로 전망되면서 소방당국이 수난사고 등 자연재난에 대비위해 중앙긴급구조통제단 불시 가동 훈련을 통해 국가 차원의 대응체계를 점검한다.소방청은 장마철 집중호우와 수난사고 등 자연재난에 중앙긴급구조통제단 불시 가동훈련을 실시한다고 24일 밝혔다.기상청에 따르면 올해 여름 강수량은 평년과 비슷하겠지만 지역별 편차가 크고 시간당 50㎜ 이상의 강한 비가 내리는 국지성 집중호우 발생 빈도가 과거보다 크게 증가할 것으로 전망하고 있다.이에 소방청은 기상특보와 연계해 대형 침수와 인명피해가 우려되는 상황에 대비해 재난 초기부터 비상기구인 중앙긴급구조통제단을 가동하고 국가 재난대응체계 전반을 점검할 계획이다. 이번 훈련은 여름철 국지성 집중호우와 지역별 위험요인을 고려해 비상대응체계를 점검하고 보완하기 위해 마련됐다훈련은 충청권인 대전 유성구와 충남 공주시, 세종시 장군면 일대에 집중호우가 내려 국가하천인 금강이 범람하고 인근 저지대 침수 피해가 확산돼 다수의 이재민이 발생하는 복합재난 상황을 가정해 진행된다.이와 함께 관할 소방력만으로 대응하기 어려운 국가적 위기 상황에서 국가소방동원령 발령 절차를 숙달하고, 중앙긴급구조통제단 중심의 통합 지휘체계와 유관기관 협업 체계를 집중 점검할 예정이다특히, 집중호우와 침수, 산사태, 수난사고 등으로 인한 인명피해 우려 지역에는 권역별 특수구조대를 선제적으로 전진 배치해 초기 현장 대응력을 강화할 방침이다. 아울러 대규모 재난이 발생할 경우 전국 특수대응단 인력과 대용량포방사시스템, 험지펌프차 등 특수장비를 신속하게 투입할 수 있도록 국가소방동원령 발령 체계도 함께 점검한다.소방청은 이번 훈련을 통해 기상특보 단계부터 비상대응체계를 가동해 재난 발생 초기부터 국가 차원의 자연재난 대응 역량을 강화한다는 방침이다.최용철 소방청장 직무대행은 "이번 훈련은 단순한 대응 절차 점검이 아니라 국가 재난대응체계 전반을 확인하는 과정"이라며 "국가 차원의 재난 대응체계를 한층 강화해 국민의 생명 보호와 재산 피해 최소화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.