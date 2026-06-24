張 “제 거취 당원이 결정할 문제… 재선거 반드시 관철해야”

장동혁 국힘 대표, 엿새 만에 퇴원

"무가치한 갈등으로 힘 소진하고 있어"

친한계·비당권파 중심 사퇴요구 일축

"올림픽공원 시민들 목소리 폄훼 안돼"

참정권 회복 특검 최우선 과제로 제시

장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. /이병화 기자 photolbh@ 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 복귀 첫 일성으로 대여투쟁과 당내 결속을 제시했다. '참정권 회복 특검'과 재선거, 이재명 대통령 재판 재개를 당의 우선 과제로 거론하며 당력을 대여 공세에 집중해야 한다고 강조했다. 자신의 거취를 둘러싼 논란에는 "당원이 결정할 문제"라며 선을 그었다.



장 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "당을 흔들고, 당심과 민심에서 멀어지는 모습이야말로 당원들께서 가장 분노하시는 일"이라며 "더 이상 이런 상황을 방치할 수는 없다"고 말했다. 그는 "당을 쇄신하고 당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다"며 "진정한 '당원 주권 시대'를 여는 것이, 보수를 재건하는 가장 확실한 길"이라고 강조했다. 이는 당원을 앞세워 당내 갈등보다 대여투쟁에 집중해야 한다는 기존의 입장을 재확인한 것으로 풀이된다.



특히 장 대표는 최근 친한동훈계와 비당권파를 중심으로 제기되는 사퇴 요구를 겨냥해 "이재명 정권과 싸우기에도 힘이 부치는 상황에서 무가치한 갈등으로 힘을 소진하고 있다"며 "당 대표의 거취는 제 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고, 몇 사람 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라고 선그었다.



장 대표는 당의 최우선 과제로 '참정권 회복 특검'과 재선거, 선관위 개혁을 제시했다. 그는 "6·3 지방선거 투표는 끝났지만 지방선거는 아직 끝나지 않았다"며 "올림픽공원을 지키는 시민들과 함께 참정권 회복 특검과 재선거를 반드시 관철시키겠다"고 강조했다. 또 "이재명 정권 또한, 일부의 일탈을 명분 삼아 시민들의 목소리를 폄훼하고 짓밟아서는 안 된다"고 강조했다.



당직 개편 등 당 운영 방안에 대해서도 입장을 내놨다. 오세훈 서울시장이 제안한 '원내 중심 정당' 구상에 대해서는 "정당법 개정부터 시작해 국회 차원의 정치개혁 과제로 논의할 문제"라며 "당 대표 혼자 결정하거나 일부 의원이 결정할 사안은 아니다"라고 밝혔다. 정책위의장 교체 등을 포함한 당직 개편 가능성에는 "당 쇄신과 기강 확립을 위해 필요한 조치는 순차적으로 해나가겠지만 오늘 말씀드릴 사항은 없다"고 말을 아꼈다.



이재명 대통령의 선관위 개혁과 관련한 원포인트 개헌에 대해서는 우선순위가 잘못됐다고 비판했다. 장 대표는 "국민 다수가 원하는 특검과 재선거에는 답하지 않으면서 개헌만 이야기하는 이유를 묻고 싶다"며 "개헌을 말하기 전에 먼저 연임은 없다는 약속부터 해야 국민적 공감대를 얻을 수 있을 것"이라고 했다. 이어 "선관위의 잘못을 인정하면서도 특검과 재선거 논의를 뒤로 미루는 것은 책임을 회피하는 것"이라고 비판했다.

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