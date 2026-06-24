野 지지율 찬물 끼얹을라… 장동혁 퇴진론 ‘속도조절’

공개적 대표 흔들기 일단 멈춤 기류
대안도 없어 '질서 있는 퇴진' 무게
|입원 엿새 만에 퇴원해 당무에 복귀한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 기자회견을 갖고 있다. /이병화 기자
공개적으로는 장 대표를 흔들지 않되, 물밑에서는 '포스트 장동혁'을 준비하는 기류도 감지된다.
24일 정치권에 따르면 장 대표를 비롯한 당권파는 최근 지지율 상승을 근거로 현 체제 유지론에 힘을 싣고 있다. 장 대표가 지명한 조광한 최고위원은 "선거 이후 당 지지율이 대폭 상승하고 있고, 일부 조사는 민주당을 앞지르고 있다. 책임질 이유가 없는데 '당신이 맘에 안 드니 물러나 줘'라고 하면 물러나야 하느냐"고 반발했다. 이진숙 의원도 "국민의힘이 최근 각종 여론조사에서 지지율 격차를 좁히거나 앞서는 결과도 나오고 있다"며 "장 대표가 사퇴할 이유가 전혀 없다"고 했다.
당내에서는 최근 반등세를 민주당 내홍과 이재명 정부에 대한 견제 심리가 만든 반사이익으로 보는 시각이 우세하다. 지방선거 패배 책임론이 해소되지 않은 상황에서 이를 현 지도부의 성과로 평가하는 의원은 많지 않다는 것이다. 정점식 원내대표도 최근 최고위원회의에서 "지방선거 이후 당 지지율이 상승했지만 우리가 잘해서 그런 것이 아니다"라며 "건강하고 유능한 보수 정당으로 과감하게 혁신하라는 쇄신의 명령"이라고 강조했다.
다만 장 대표를 강제로 끌어내릴 현실적 방법이 마땅치 않고, 당장 대안 지도체제를 세우기도 쉽지 않은 만큼 즉각 퇴진론보다는 '질서 있는 퇴진'에 무게가 실리고 있다. 한 수도권 초선 의원은 "어차피 장 대표 체제가 계속 갈 것이라고 보는 사람은 많지 않다"며 "다만 지금 당장 끌어내린다고 해서 누가 당을 맡을 수 있느냐는 현실적인 고민도 있다"고 말했다.
이 과정에서 정 원내대표의 역할이 중요해질 것이라는 관측도 나온다. 정 원내대표는 이날 서울 여의도의 한 식당에서 4선 중진 의원들과 오찬 회동을 한 뒤 장 대표의 내년 2월 사퇴론에 대해 "그 이전에는 종식이 돼야 당이 빨리 안정을 찾지 않겠느냐"고 말했다.
장 대표 거취 문제를 무한정 끌고 갈 수 없다는 뜻으로, 당 안팎에서는 정 원내대표가 단계적 체제 전환 가능성을 시사한 것 아니냐는 해석이 나온다.