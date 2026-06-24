국회 찾은 오세훈… 스킨십 확대로 원내 기반 다지기

오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 열린 대한민국 미래혁신포럼 제9차 세미나에서 '6·3 지방선거 진단과 향후 과제-보수 가치의 회복과 미래'를 주제로 강연을 하고 있다. /이병화 기자 photolbh@