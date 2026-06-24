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국회 찾은 오세훈… 스킨십 확대로 원내 기반 다지기

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김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 24. 17:42

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잠룡 위상 높아졌지만 2000년부터 원외
국힘 30명 참석 세미나 강연…접점 확대
미래혁신포럼-01
오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 열린 대한민국 미래혁신포럼 제9차 세미나에서 '6·3 지방선거 진단과 향후 과제-보수 가치의 회복과 미래'를 주제로 강연을 하고 있다. /이병화 기자 photolbh@
오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 승리 이후 처음으로 국회를 찾은 자리에서 '당대표 무용론'을 제기하며 거취 논란에 둘러싸인 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥했다. 보수 진영의 차기 대권주자로서 존재감을 키우는 동시에 원내 기반을 다지는 행보로 풀이된다.

24일 정치권에 따르면 오 시장은 이날 국회 의원회관에서 대한민국 미래혁신포럼 주최로 열린 '보수 가치의 회복과 미래' 세미나에 참석해 강연자로 나섰다. 이날 세미나에는 정점식 원내대표를 비롯해 국민의힘 의원 30여 명이 참석했다.

오 시장은 당대표 중심의 정당 운영구조에 대한 문제의식을 드러내며 원내 중심 정당 체제로의 전환 필요성을 강조했다. 그는 "대한민국은 과잉 정치화된 사회"라며 "모든 사회현상에 다 당대표가 관여하면서 정쟁이 일상화돼 있다"고 지적했다.

이어 오 시장은 "굳이 당대표가 필요한가. 원내대표면 충분히 당이 운영된다"며 "원내중심 정당으로 바뀌어야 불필요한 갈등이 최소화된다"고 했다. 정치권에서는 이를 두고 장 대표 거취를 둘러싸고 벌어지는 당내 갈등을 우회적으로 비판한 발언이라는 해석이 나온다.

그러면서 "싸움을 잘하는 사람들이 정치적 이익을 얻고 더 오래 생존하는 정치 풍토가 돼 버렸다"며 "우리가 야당으로서 여당에게 시달려도 국민들께 '싸움에 능한 사람'으로 다가가는 것은 아이들 보기에도 부끄러운 일"이라고 꼬집었다.

오 시장은 지방선거 이후 당내 혁신 논의에 대해서는 신중론을 펼쳤다. 그는 "서둘러서 되는 일은 없다"며 "당장 내일모레 선거가 있는 것도 아닌데 불필요하게 부작용이 생기는 변화와 혁신은 우리 당 의원들이 바라는 변화는 아닐 것"이라고 강조했다.

오 시장은 보수 재건의 방향으로는 진심, 포용, 유능, 신뢰를 제시했다. 그는 "진심과 약자와의 동행을 중심으로 하는 포용, 유능을 바탕으로 만들어지는 신뢰를 국민들께 얻지 못하면 다음 총선과 대선도 우리가 다시 집권을 향해 가는 데 도움이 되는 결과를 받아내기 어려울 것"이라고 했다.

최근 오 시장의 행보는 국회와의 접점을 넓히는 데 초점이 맞춰져 있다. 지방선거 승리 이후 차기 보수진영 대권주자로서 위상을 높였지만 원내 기반은 상대적으로 약하다는 평가를 받아온 만큼 의원들과의 교류를 확대하며 정치적 외연을 넓히고 있다는 분석이 나온다.

오 시장은 2000년 16대 총선을 끝으로 국회를 떠난 이후 원내 의원들과 접점이 많지 않았다는 평가를 받아왔다. 이날 강연에서도 그는 "여의도를 떠난 지 꽤 오래돼 당내 스킨십이 부족하다는 평가가 나온다"고 했다.
김동욱 기자

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