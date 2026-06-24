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‘李 전례’ 밟은 鄭… 靑 ‘당청관리’ 변수

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 24. 17:56

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정청래 더불어민주당 대표가 24일 대표직에서 물러나며 8·17 전당대회 출마를 위한 행보에 돌입했다. 현직 당대표의 사퇴는 2024년 이재명 대통령 이후 처음이다. 정 전 대표가 이 대통령의 '6월24일 사퇴'·'8월 전대 연임' 시간표를 따라 사실상 연임 도전을 수순을 밟고 있다는 평가다. 다만 청와대는 지방선거 책임론과 당정 엇박자 논란 속에서 정 전 대표의 이같은 행보가 당정관리 변수로 부각되는 데 대해 달갑지 않은 모양새다.

정치권에 따르면 정 전 대표는 이날 국회 최고위원회의 마무리 발언을 통해 이 대통령의 '호위무사'를 자처하며 최근 당 안팎에서 불거진 '명청 갈등' 논란을 직접 진화했다.

민주당 당헌·당규에는 대표 연임 도전 시 사퇴 시한이 별도로 규정돼 있지 않다. 다만 이 대통령이 민주당 대표였던 2024년 6월24일 전대 출마를 위해 사퇴한 전례가 있다. 당시 이 대통령은 8월18일 전대를 55일 앞두고 전당대회준비위원회(전준위) 구성 이틀 전 대표직을 내려놨다.

정 전 대표의 사퇴 시점이 주목받는 이유도 여기에 있다. 정 전 대표가 24일 사퇴하면서 전준위 구성 전 물러나 공정성 논란을 줄이고 당원 표심을 기반으로 연임에 도전하는 방식은 이 대통령의 2024년 연임 수순과 닮았다. 민주당 계열 정당에서 대표 연임에 성공한 사례는 고(故) 김대중 전 대통령과 이 대통령뿐이다.

다만 정치적 조건은 다르다. 이 대통령의 2024년 연임은 총선 압승 직후 당 장악력이 강했던 시점에 이뤄졌다. 반면 정 전 대표는 6·3 지방선거 결과를 둘러싼 책임론과 당정 메시지 엇박자 논란을 안고 있다. 선거 직후 "정권은 짧다"는 취지의 발언이 논란이 된 뒤 "민주당은 모두 이재명 정부 성공을 바라는 친명"이라고 강조한 것도 이런 부담을 의식한 행보로 읽힌다.

검찰개혁도 전대 핵심 변수다. 이 대통령이 검찰 보완수사권 문제에 대해 국회 숙의를 요구한 가운데 정 전 대표는 연일 보완수사권 전면 폐지를 강조하고 있다. 당정 간 온도차가 다시 부각될 수 있는 대목이다.
박영훈 기자

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