‘李 전례’ 밟은 鄭… 靑 ‘당청관리’ 변수

정치권에 따르면 정 전 대표는 이날 국회 최고위원회의 마무리 발언을 통해 이 대통령의 '호위무사'를 자처하며 최근 당 안팎에서 불거진 '명청 갈등' 논란을 직접 진화했다.
민주당 당헌·당규에는 대표 연임 도전 시 사퇴 시한이 별도로 규정돼 있지 않다. 다만 이 대통령이 민주당 대표였던 2024년 6월24일 전대 출마를 위해 사퇴한 전례가 있다. 당시 이 대통령은 8월18일 전대를 55일 앞두고 전당대회준비위원회(전준위) 구성 이틀 전 대표직을 내려놨다.
정 전 대표의 사퇴 시점이 주목받는 이유도 여기에 있다. 정 전 대표가 24일 사퇴하면서 전준위 구성 전 물러나 공정성 논란을 줄이고 당원 표심을 기반으로 연임에 도전하는 방식은 이 대통령의 2024년 연임 수순과 닮았다. 민주당 계열 정당에서 대표 연임에 성공한 사례는 고(故) 김대중 전 대통령과 이 대통령뿐이다.
다만 정치적 조건은 다르다. 이 대통령의 2024년 연임은 총선 압승 직후 당 장악력이 강했던 시점에 이뤄졌다. 반면 정 전 대표는 6·3 지방선거 결과를 둘러싼 책임론과 당정 메시지 엇박자 논란을 안고 있다. 선거 직후 "정권은 짧다"는 취지의 발언이 논란이 된 뒤 "민주당은 모두 이재명 정부 성공을 바라는 친명"이라고 강조한 것도 이런 부담을 의식한 행보로 읽힌다.
검찰개혁도 전대 핵심 변수다. 이 대통령이 검찰 보완수사권 문제에 대해 국회 숙의를 요구한 가운데 정 전 대표는 연일 보완수사권 전면 폐지를 강조하고 있다. 당정 간 온도차가 다시 부각될 수 있는 대목이다.