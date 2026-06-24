정면돌파 택한 鄭… 李 띄우면서 ‘文·당원’ 결집 다각행보

정청래 전 더불어민주당 대표(오른쪽)가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령과 인사를 나누고 있다. 문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다./연합