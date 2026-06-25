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대보그룹, 경기 파주 서원밸리CC서 제12회 다문화가정 무료 합동결혼식

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 25. 09:35

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대보그룹_다문화가정 결혼식
대보그룹이 지난 24일 경기 파주 서원밸리컨트리클럽에서 제12회 다문화가정 무료 합동결혼식을 개최했다./대보그룹
대보그룹이 다문화가정의 안정적인 정착과 가족 형성을 지원하기 위한 무료 합동결혼식을 열었다.

대보그룹은 지난 24일 경기 파주 서원밸리컨트리클럽(CC) 내 '아모르 레인보우 터널'에서 제12회 다문화가정 무료 합동결혼식을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에서는 베트남·우즈베키스탄·중국·미얀마·네팔 출신 배우자와 한국인으로 구성된 다문화 부부 5쌍이 백년가약을 맺었다. 행사에는 최병갑 파주시 부시장을 비롯한 지역 관계자와 가족, 하객, 서원밸리 및 대보그룹 임직원 등 약 150명이 참석해 새 출발을 축하했다.

서원밸리는 예식장 조성부터 피로연, 웨딩드레스와 예복, 기념 촬영, 결혼 선물까지 결혼식에 필요한 전 과정을 지원했다. 비용 역시 전액 부담했다.

이날 방송인 로버트 할리가 주례를 맡았으며, 이세준, 박학기, 윤종신이 축가를 선보이며 의미를 더했다.

다문화가정 무료 합동결혼식은 2013년 처음 시작된 이후 코로나19로 행사가 중단됐던 시기를 제외하고 매년 이어져 왔다는 설명이다. 올해까지 총 46쌍의 다문화 부부가 이 행사를 통해 결혼식을 올렸다.

최등규 대보그룹 회장은 "지역사회를 위한 의미 있는 나눔 활동을 고민하던 중 골프장 내 공간을 활용해 시작한 행사가 어느덧 12회째를 맞았다"며 "결혼식을 통해 기뻐하는 부부들의 모습을 보며 매년 행사를 이어오고 있다"고 말했다.
전원준 기자

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