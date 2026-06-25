아이에스동서, ‘펜타힐즈W 1단지’ 견본주택 26일 개관

[이미지] 펜타힐즈W 투시도 0 펜타힐즈W 투시도.

아이에스동서(IS동서)는 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) A2-1블록에 들어서는 '펜타힐즈W 1단지'의 견본주택을 오는 26일 개관하고 분양에 나선다고 25일 밝혔다.해당 단지는 국토교통부가 출산 가구 지원을 위해 도입한 '주택공급에 관한 규칙' 개정안의 본격 시행에 따라 변경된 청약 제도의 수혜를 누릴 수 있다.기존에는 신혼부부 특별공급 내에서 신생아 가구에 우선 배정하는 방식이어서 '혼인신고 후 7년 이내'라는 요건을 충족해야만 했으나, 이번 개편으로 혼인 기간과 관계없이 태아나 입양 자녀를 포함해 2세 미만의 자녀가 있는 무주택 세대 구성원(소득 및 자산 기준 충족 시)이라면 신생아 특공 신청이 가능해졌다.청약 접수는 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 순으로 진행한다. 이후 7월 7일에 당첨자를 발표하고, 정당계약은 20~22일이다.청약 1순위 자격은 경산시 또는 대구·경북 거주자이며, 청약통장 가입기간 6개월 이상 및 예치금 충족 조건을 갖춰야 한다. 만 19세 이상 세대주·세대원 모두 청약이 가능하며, 유주택자도 청약할 수 있다. 전용면적 85㎡를 초과한 중대형 타입은 100% 추첨제가 적용된다. 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간 규제 적용을 받지 않는다.해당 단지는 총 3443가구 규모로 조성되는 펜타힐즈W의 첫 공급 단지다. 지하 6층~지상 최고 59층, 9개 동, 총 1712가구로 들어선다. 남향 위주 배치와 2면 또는 3면 개방형·맞통풍 구조를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다.중산호수공원과 인접한 입지 특성을 살려 단지 내 조경과 산책로를 연결했다. 지상에 차가 없는 100% 공원형 아파트로 설계했다. 59층 초고층 단지의 특성을 고려해 저·고층 구간을 분리한 동별 고속 엘리베이터를 도입했다. 가구당 약 1.86대의 주차 공간을 확보하고, 이 중 44%를 확장형 주차면으로 구성했다.커뮤니티 시설에는 25m 길이의 3개 레인을 갖춘 실내 수영장을 비롯해 사우나, 피트니스, 골프연습장 등이 들어선다. 호텔식 컨시어지 비서 서비스와 조식을 제공하는 모닝라운지(조식당), 24시간 헬스케어 및 비대면 진료 서비스까지 운영할 예정이다.해당 단지는 대구지하철 2호선 사월역과 대경선 광역철도 이용이 편리한 곳에 조성한다. 단지 가까이에 2029년 3월 개교를 목표로 초등학교(가칭 중산초)가 신설될 예정이며, 바로 옆에는 중·고등학교 설립 예정 부지까지 마련돼 있다.