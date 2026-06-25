상미당홀딩스, 계열사 대표 협의체 ‘상미당협의체’ 출범…준법·안전경영 논의

컴플라이언스·안전경영·상생 등 분과 운영
지주사는 신사업·글로벌 전략 등 본연 역할 집중
25일 상미당홀딩스에 따르면 상미당협의체는 계열사 전반에 영향을 미치는 공통 경영 현안과 대외 환경 변화에 대한 대응 방향을 논의하고, 계열사 간 협업과 시너지 창출을 지원하기 위해 마련됐다.
협의체에는 파리크라상, 비알코리아, 삼립 등 주요 계열사 대표이사들이 참여한다. 초대 의장은 도세호 파리크라상 사장이 맡는다.
상미당협의체는 대외정책, 커뮤니케이션, 컴플라이언스, 안전경영, 상생 등 협업이 필요한 분야를 중심으로 분과 커미티를 운영할 계획이다. 이를 통해 계열사 간 협력을 강화하고 경영 고도화와 실행력 제고에 나선다는 방침이다.
기존 내·외부 위원들로 구성해 운영해 온 '변화와 혁신 추진단'은 외부 전문가 중심 체계로 개편된다. 회사는 이를 통해 독립성과 전문성을 강화하고, 상미당협의체에서 논의되는 주요 안건에 대한 객관적인 검토와 자문 기능을 수행하도록 할 예정이다.
이와 함께 상미당홀딩스는 허진수 파리크라상 부회장을 신임 대표이사로 내정했다. 앞으로 상미당홀딩스는 미래 신사업 발굴과 투자 포트폴리오 관리, 글로벌 성장 전략 수립, 연구개발(R&D) 등 지주회사 본연의 역할에 집중할 계획이다.
도세호 상미당협의체 의장은 "전 계열사의 공통된 경영 현안을 보다 체계적으로 논의하고 각 사 간 시너지를 강화하기 위해 협의체를 만들었다"며 "각사 대표이사 중심의 책임경영 시스템을 더욱 체계화하고 경영 투명성을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.