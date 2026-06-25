서울우유, 케어푸드 시장 공략…‘한끼식사 데일리케어’ 출시

식약처 기준 맞춘 영양 설계…5대 영양소 한 팩에 담아

A2 우유·동식물성 단백질 1:1 배합…고단백·고칼슘·저당 구현

초고령화·건강관리 수요 확대에 케어푸드 시장 공략

[사진] 서울우유협동조합 '한끼식사 데일리케어 구수한맛(190mL)' 0 서울우유협동조합 '한끼식사 데일리케어 구수한맛'./서울우유협동조합

서울우유협동조합이 A2 우유를 활용한 완전균형영양식 신제품 '한끼식사 데일리케어 구수한맛'을 출시하며 케어푸드 시장 공략에 나선다.25일 서울우유협동조합에 따르면 신제품은 식품의약품안전처의 특수의료용도식품 기준 규격에 맞춰 영양을 설계한 완전균형영양식이다. 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질 등 5대 영양소를 한 팩에 담아 간편하게 균형 잡힌 영양을 섭취할 수 있도록 했다.국내 케어푸드 시장은 초고령화와 건강관리 수요 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 케어푸드 시장 규모는 2014년 7000억원에서 2020년 2조원을 넘어섰으며, 지난해에는 3조원 규모로 확대된 것으로 집계됐다. 최근에는 노인이나 환자를 위한 특수의료용도식품을 넘어 일반 소비자의 건강관리 식단으로 활용 범위가 넓어지고 있다.서울우유는 이러한 시장 변화에 맞춰 간편하게 섭취할 수 있는 완전균형영양식을 선보였다. 균형 잡힌 영양 섭취가 필요한 시니어층은 물론 바쁜 일상 속 건강한 식사를 원하는 젊은 소비자층까지 겨냥했다.한끼식사 데일리케어 구수한맛은 필수 아미노산을 함유한 동물성 단백질과 식이섬유가 풍부한 식물성 단백질을 1대 1 비율로 배합해 균형 잡힌 단백질 섭취가 가능하도록 설계됐다. 또한 고단백·고칼슘·저당 설계를 적용해 영양과 건강을 동시에 고려했다.제품에는 서울우유 A2 전용 목장에서 생산한 A2 우유가 사용됐다. 여기에 유당을 분해해 소화 부담을 줄였으며, 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 구수한 맛을 구현했다. 멸균팩 형태의 190mL 소용량 제품으로 휴대성과 보관 편의성도 높였다.이승욱 서울우유협동조합 우유마케팅팀장은 "초고령화와 저출산 등 인구구조 변화로 케어푸드 수요가 증가하는 점에 주목해 균형 잡힌 영양 설계를 갖춘 완전균형영양식을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 서울우유만의 차별화된 원유 경쟁력을 바탕으로 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 유제품 포트폴리오를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.