롯데免, 명동점 샤넬 코스메틱 매장 새단장…하이엔드 향수·뷰티 강화

시내면세점 최초 '레 젝스클루시프 드 샤넬' 도입

화장품·향수 매출 46% 증가…럭셔리 뷰티 수요 공략

[사진1] 롯데免, 명동본점 샤넬 코스메틱 확장 리뉴얼… 하이엔드 뷰티 경쟁력 강화 0 롯데면세점 명동본점 샤넬 코스메틱 매장 전경./롯데면세점

롯데면세점이 명동본점 샤넬 코스메틱 매장을 새롭게 단장하고 프리미엄 뷰티 시장 공략에 속도를 낸다.25일 롯데면세점은 지난 23일 명동본점 내 샤넬 코스메틱 매장을 확장 리뉴얼했다고 밝혔다. 이번 리뉴얼은 '이머시브 디스커버리' 콘셉트로 향수와 스킨케어, 메이크업 제품을 보다 직관적으로 체험할 수 있는 공간 구성에 초점을 맞췄다. 또 기존 매장 외에 새틀라이트 매장을 추가로 운영해 매장 규모도 확대했다.이번 리뉴얼을 통해 샤넬의 프리미엄 향수 라인인 '레 젝스클루시프 드 샤넬'을 시내면세점 가운데 처음 선보인다. 해당 컬렉션은 샤넬의 역사와 철학을 담아낸 하이엔드 향수 라인으로 일부 매장에서만 판매되고 있다.롯데면세점은 최근 중국인 관광객을 중심으로 프리미엄 향수 수요가 확대되고 있는 점을 고려해 차별화된 상품 경쟁력 확보에 나섰다. 현재 해당 컬렉션은 롯데면세점 명동본점과 인천공항 제2여객터미널점에서 구매할 수 있다.매장 구성도 차별화했다. 메인 매장에서는 샤넬의 향수·스킨케어·메이크업 전 제품군을 경험할 수 있는 프리미엄 뷰티 공간으로 운영된다. 신규 공간에는 대표 향수인 'N°5'와 고급 스킨케어 라인 '수블리마지', 레 젝스클루시프 드 샤넬 컬렉션을 배치했다.또한 전문 뷰티 컨설턴트가 참여하는 면세 고객 전용 서비스 '더 모먼트'를 운영해 VIP 고객과 해외 여행객을 대상으로 맞춤형 럭셔리 뷰티 경험을 제공할 예정이다.럭셔리 뷰티에 대한 수요가 늘면서 관련 실적도 성장세를 이어가고 있다. 올해 1~5월 롯데면세점 명동본점의 화장품·향수 매출은 전년 동기 대비 약 46% 증가했다.롯데면세점은 앞으로도 하이엔드 뷰티 브랜드와의 협업을 확대하고 차별화된 쇼핑 콘텐츠를 강화해 경쟁력을 높여나간다는 계획이다.이정민 롯데면세점 상품부문장은 "글로벌 고객들이 보다 특별한 뷰티 쇼핑을 경험할 수 있도록 매장을 새롭게 선보였다"며 "앞으로도 다양한 프리미엄 브랜드와 협력을 확대해 차별화된 면세 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.