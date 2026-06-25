대우건설, 26일 ‘장위 푸르지오 마크원’ 견본주택 개관

1 0 장위 푸르지오 마크원 투시도.

대우건설은 오는 26일 '장위 푸르지오 마크원'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양을 시작한다고 25일 밝혔다.서울 성북구 장위동 68-37번지 일원 장위뉴타운(장위재정비촉진지구) 10구역을 재개발하는 해당 단지는 지하 5층~지상 35층, 23개동 총 1931가구로 조성된다. 일반분양 물량은 1032가구다. 3.3㎡당 평균 분양가는 5034만원이다.청약 일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 해당지역, 7월 1일 1순위 기타지역, 2일 2순위 청약접수를 받는다. 당첨자 발표는 7월 8일, 정당 계약은 20~23일이다. 입주 예정 시기는 2030년 9월이다.일반공급의 경우 공고일 기준 서울에 2년 이상 거주하거나 수도권(서울·경기·인천)에 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입 기간 24개월 경과, 지역별·면적별 예치금액을 충족한 경우 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한 10년, 전매 제한 3년이 적용되며 거주의무기간은 없다.해당 단지는 서울지하철 6호선 돌곶이역 역세권에 있으며, 1·2호선 환승역인 시청역과 3호선·신분당선 환승역인 신사역까지 30분 내외로 이동할 수 있다. 동부간선도로와 내부순환로 등을 통한 차량 이동도 수월하며 동북선 경전철, GTX-C노선 등이 예정돼 있다.단지 옆에 장위초등학교가 있으며, 반경 약 1.5㎞ 이내에 월곡중, 남대문중, 장위중, 석관고 등이 있다. 장위전통시장과 대형마트·백화점, 영화관 등 이용이 편리하며, 대형 병원이 가깝다.모든 가구를 남향 위주로 배치해 일조 및 조망 여건을 고려했으며, 최근 두각을 나타내고 있는 전용면적 39㎡, 46㎡ 등 소형 면적도 공급한다. 유상 옵션인 '라이프업'도 마련한다. 스타일링, 수납, 키친, 바스 등으로 구성되며, 선택에 따라 현관 중문과 수납 특화, 주방가구, 욕실 마감재 등을 적용한다.단지 내 조경 공간에는 티하우스와 워터라운지, 산책로 등을 조성할 예정이며 일부 동에는 옥상조경을 적용한다. 커뮤니티 시설인 '그리너리 라운지'에는 피트니스클럽, GX클럽 등을 마련한다. 또한 독서실, 작은도서관, 시네마룸, 카페, 코인세탁실 등도 조성할 예정이다.