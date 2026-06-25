공영홈쇼핑, ‘우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전’ 시상식 개최

1 0 이일용 공영홈쇼핑 대표(맨 오른쪽), 고완욱 중소벤처기업부 판로정책과장(맨 왼쪽)이 25일 서울 마포구 에스플렉스센터에서 열린 '국내 우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전' 시상식에서 수상자들과 기념사진을 촬영하고 있다.

공영홈쇼핑이 25일 서울 마포구 에스플렉스센터에서 '국내 우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전' 시상식을 개최했다.중소벤처기업부(중기부)와 함께 진행해 올해로 5회째를 맞이한 이번 공모전은 유망 중소벤처·스타트업을 발굴하고 판로를 지원하기 위해 마련했다. 이날 시상식은 공영홈쇼핑의 정책 지원 사업을 널리 알리기 위해 유튜브로 생중계했다.이번 공모전에는 187개 기업이 응모해 서류 평가와 전문가 심사 등을 거쳤다. 그 결과 최종 15개 기업이 선정돼 대상 1000만원(1팀), 최우수상 800만원(1팀), 우수상 400만원(8팀), 장려상 300만원(5팀)의 상품 개발 지원금을 지급했다.대상인 중기부 장관상은 엘엔티테크의 '칸즈 유브이 살균 무선 청소기'가 수상했다. 필터가 자동으로 세척되는 기술 특허를 보유한 제품이다. 최우수상인 공영홈쇼핑 대표이상상은 국내에서 생산하고 노즐 특허를 획득한 코나에코홈의 '아이피엑스(IPX)8 방수형 전자식비데'가 차지했다.우수상에는 앤디랩의 '포티니 듀얼 한뼘 더 식기건조대' 등 8개 상품이 차지했다. 특히 이번 공모전에서는 향수, 마스크팩, 보습 크림 등 케이(K)-뷰티 상품이 강세를 보였다.대상, 최우수상, 우수상으로 선정된 10개 상품은 공영홈쇼핑 방송에서 판매될 예정이다. 방송 전 통합 지원을 통해 상품화 코칭을 진행한다. 기업별로 홈쇼핑 영상 제작 비용 350만원과 방송 수수료 감면 혜택도 받는다. 이 중 우수 상품은 일반 방송으로 전환해 지속적으로 육성할 계획이다. 장려상 5개 상품은 무료 제품 광고 영상 제작과 송출을 지원한다.