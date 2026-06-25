닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

국힘 소장파 “장동혁 재선거 주장, 해당행위…자진 사퇴해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260625010008931

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 25. 12:43

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국민의힘 '대안과 미래', 조찬 모임<YONHAP NO-5304>
초·재선을 주축으로 한 국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권 간사를 비롯한 의원들이 25일 국회 의원회관에서 열린 조찬 모임에서 대화하고 있다. 이날 '대안과 미래' 소속 의원들은 24일 장동혁 대표 기자회견 내용을 평가하고 장 대표의 거취에 대한 논의할 예정이다. /연합
국민의힘 소장파 모임인 '대안과미래'가 25일 장동혁 대표를 향해 대표직 사퇴를 재차 촉구했다. 장 대표의 재선거 주장이 의원총회에서 모인 총의를 거부한 해당행위라며 자진 사퇴를 요구했다.

대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 조찬 간담회를 마친 후 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "잘못된 강경노선과 배제의 정치로 6·3지방선거 패배를 자초하고, 당을 혼란에 빠뜨린 장 대표의 리더십으로는 당의 미래가 없다는 것을 다시 한 번 확인했다"고 밝혔다.

이 의원은 "신뢰를 잃은 리더십으로는 미래를 결코 기대할 수 없다"며 "당의 미래를 위해 장 대표 스스로 사퇴할 것을 다시 한 번 촉구한다"고 했다.

이어 "당대표 거취 문제로 인한 혼란을 조기에 매듭짓고 당이 한시라도 빨리 미래로 나아갈 수 있도록 선출직 최고위원들의 결단을 촉구한다"며 "정점식 원내대표와 중진들의 역할도 요청한다"고 말했다.

이 의원은 장 대표가 전날 기자회견에서 재선거를 주장한 것에 대해 "이미 지난 17일 의원총회를 통해 총의를 모아 결정된 사안"이라며 "당 대표가 독단적으로 재선거를 재차 요구한 것은 정당 민주주의를 훼손하는 행위로 결코 묵과할 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "당대표를 포함한 의원총회를 열어 비밀투표를 통해 재선거에 대한 의원들의 총의를 모아 당대표가 더 이상 개인 의견을 발표해 당을 혼란에 빠뜨리는 상황이 반복되지 않도록 해줄 것을 정 원내대표께 부탁한다"고 했다.

장 대표가 자신의 거취와 관련해 '당원이 결정할 문제'라고 선을 그은 것에 대해선 "본인의 거취 문제를 당원에게 물을 것이라면 스스로 사퇴하고 전당대회를 하는 게 가장 전통적이고 합법적이고 정당성을 갖출 수 있는 방법"이라고 강조했다.

이 의원은 장 대표가 '당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다"고 발언한 것에 대해서도 날을 세웠다.

그는 "당의 기강을 바로 잡기 위해 먼저 당대표 주변 측근부터 기강을 잡길 당부한다"며 "대안과미래에 대해 해체를 요구하는 비서실장부터 경질하는 게 당의 기강을 바로 잡는 것"이라고 했다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기