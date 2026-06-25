국힘 소장파 “장동혁 재선거 주장, 해당행위…자진 사퇴해야”

국민의힘 '대안과 미래', 조찬 모임<YONHAP NO-5304> 0 초·재선을 주축으로 한 국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권 간사를 비롯한 의원들이 25일 국회 의원회관에서 열린 조찬 모임에서 대화하고 있다. 이날 '대안과 미래' 소속 의원들은 24일 장동혁 대표 기자회견 내용을 평가하고 장 대표의 거취에 대한 논의할 예정이다. /연합

국민의힘 소장파 모임인 '대안과미래'가 25일 장동혁 대표를 향해 대표직 사퇴를 재차 촉구했다. 장 대표의 재선거 주장이 의원총회에서 모인 총의를 거부한 해당행위라며 자진 사퇴를 요구했다.대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 조찬 간담회를 마친 후 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "잘못된 강경노선과 배제의 정치로 6·3지방선거 패배를 자초하고, 당을 혼란에 빠뜨린 장 대표의 리더십으로는 당의 미래가 없다는 것을 다시 한 번 확인했다"고 밝혔다.이 의원은 "신뢰를 잃은 리더십으로는 미래를 결코 기대할 수 없다"며 "당의 미래를 위해 장 대표 스스로 사퇴할 것을 다시 한 번 촉구한다"고 했다.이어 "당대표 거취 문제로 인한 혼란을 조기에 매듭짓고 당이 한시라도 빨리 미래로 나아갈 수 있도록 선출직 최고위원들의 결단을 촉구한다"며 "정점식 원내대표와 중진들의 역할도 요청한다"고 말했다.이 의원은 장 대표가 전날 기자회견에서 재선거를 주장한 것에 대해 "이미 지난 17일 의원총회를 통해 총의를 모아 결정된 사안"이라며 "당 대표가 독단적으로 재선거를 재차 요구한 것은 정당 민주주의를 훼손하는 행위로 결코 묵과할 수 없다"고 강조했다.그러면서 "당대표를 포함한 의원총회를 열어 비밀투표를 통해 재선거에 대한 의원들의 총의를 모아 당대표가 더 이상 개인 의견을 발표해 당을 혼란에 빠뜨리는 상황이 반복되지 않도록 해줄 것을 정 원내대표께 부탁한다"고 했다.장 대표가 자신의 거취와 관련해 '당원이 결정할 문제'라고 선을 그은 것에 대해선 "본인의 거취 문제를 당원에게 물을 것이라면 스스로 사퇴하고 전당대회를 하는 게 가장 전통적이고 합법적이고 정당성을 갖출 수 있는 방법"이라고 강조했다.이 의원은 장 대표가 '당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다"고 발언한 것에 대해서도 날을 세웠다.그는 "당의 기강을 바로 잡기 위해 먼저 당대표 주변 측근부터 기강을 잡길 당부한다"며 "대안과미래에 대해 해체를 요구하는 비서실장부터 경질하는 게 당의 기강을 바로 잡는 것"이라고 했다.