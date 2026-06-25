유휴공간이 건강복지공간으로…남양주시, 금곡데이케어센터 개소

마을회관 유휴공간 활용해 건강복지 거점 마련

남양주시 0 주광덕 남양주시장(왼쪽)이 24일 유휴공간을 건강복지공간으로 활용한 '금곡데이케어센터' 개소식에 참석, 관계자들과 내부시설을 둘러보고 있다. /남양주시

대도시에 비해 의료기관 접근성이 상대적으로 열악한 지역의 마을회관이 건강관리는 물론 주민간 소통까지 원활하게 이뤄지는 공간으로 탈바꿈했다.경기 남양주시는 금곡동 지역사회보장협의체가 지역 어르신과 주민들의 건강증진, 복지향상을 위해 마을회관 내 유휴공간을 활용한 '금곡데이케어센터'를 개소했다고 25일 밝혔다.금곡데이케어센터는 의료기관 접근성이 상대적으로 낮은 지역 여건을 고려해 주민들이 가까운 곳에서 건강관리를 받을 수 있도록 마련됐다. 내부에는 혈압·혈당 측정기와 인바디 측정기, 안마기기 등 다양한 건강관리 장비를 갖췄다.센터 조성에는 디지털국제공조, 카페 키스톤스피시즈, 굿모닝침대, 케이제이호연을 비롯해 지역 주민자치위원회와 상생발전위원회, 통장협의회 등 지역사회의 자발적인 물품 기부와 나눔이 큰 힘을 보탰다. 이 중 금곡동지역사회보장협의체는 사업 기획부터 공간 조성, 자원 발굴, 운영체계 마련까지 주도적인 역할을 맡았다. 앞으로도 협의체 위원과 자원봉사자를 중심으로 센터를 운영할 예정이다.협의체는 금곡데이케어센터에서 건강관리 서비스를 비롯해 건강교육, 디지털 교육, 문화·여가 프로그램 등을 운영해 센터를 지역 중심의 건강복지 거점으로 발전시켜 나갈 방침이다. 협의체 관계자는 "금곡데이케어센터는 지역의 복지 문제를 스스로 해결하고자 하는 주민들의 뜻과 노력이 모여 만들어진 공간"이라며 "앞으로도 어르신과 주민들에게 실질적으로 도움이 되는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.개소식에 참석한 주광덕 시장은 "금곡데이케어센터는 주민들의 관심과 나눔, 지역사회보장협의체의 헌신이 모여 탄생한 소중한 공간"이라며 "어르신들에게는 건강과 휴식을, 주민들에게는 소통과 나눔의 장이 돼 지역공동체를 더욱 따뜻하게 연결해 주길 바란다"고 당부했다.