교원 웰스 ‘아이스원 얼음정수기’, 국가서비스대상 수상

[교원_사진자료] 교원 웰스(Wells), '아이스원 얼음정수기' 2026 국가서비스대상 정수기 렌탈 부문 대상 0 지난 24일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '2026 국가서비스대상' 시상식에서 김민형 교원 웰스 마케팅 팀장(오른쪽)이 수상 후 관계자와 함께 기념촬영을 하고 있다. /교원 웰스

교원 웰스의 '아이스원 얼음정수기'가 '2026 국가서비스대상'에서 정수기 렌탈 부문 대상을 수상했다.25일 교원 웰스에 따르면 해당 제품은 가로 23cm의 슬림한 사이즈에 1Kg 아이스룸 갖춘 대용량 얼음정수기다. 건강과 위생을 고려한 차별화된 서비스를 바탕으로 고객 만족도를 높였다는 점에서 호평을 받았다.아이스원은 깨끗하고 건강한 미네랄 물과 얼음을 제공하면서 전문 관리 인력의 체계적인 위생 관리 서비스를 지원한다. 지난 3월 리뉴얼을 거치며 위생 성능과 사용 편의성을 강화했다.카본·나노 미네랄 필터를 탑재해 이물질을 깨끗하게 걸러주면서 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 규산이 블렌딩된 건강한 물과 얼음을 제공한다. 미국위생협회가 발급하는 미세플라스틱 제거 인증 NSF와 한국표준협회의 친환경 인증 로하스를 획득했다.전문가의 관리 서비스도 제공한다. 웰스매니저가 정기적 가정방문을 통해 필터를 교체해 주고 출수부부터 이너 탱크까지 제품 내·외부 클리닝과 전해수 유로 케어를 진행한다.교원 웰스 관계자는 "앞으로도 고객의 건강한 생활을 지원하는 혁신적인 제품과 서비스를 선보이며 웰니스 브랜드 경쟁력을 강화해 나가겠다"라고 말했다.