‘1세대 인플루언서’ 이주희 아브컬렉션 대표 별세…추모 물결 이어져

이주희 0 /고 이주희 아브컬렉션 대표 인스타

패션브랜드 아브컬렉션 대표 이주희 씨가 별세했다는 소식이 전해졌다.이 대표의 공식 인스타그램에는 25일 그의 부고를 알리는 글이 올라왔다.아브컬렉션 측은 "어제 갑작스럽게 한 남자의 소중한 반려자이자 한 아이의 엄마, 많은 분들께는 아브컬렉션의 대표로 사랑받았던 이주희 님이 우리 곁을 떠났다"고 밝혔다.이어 "언제나 더 좋은 것을 나누고 많은 사람들과 아름답고 행복한 세상을 꿈꾸던 사람이었기에 아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다"며 고인을 애도했다.아브컬렉션 측은 당초 모든 절차를 마친 뒤 소식을 전할 예정이었으나 고인을 걱정하며 안부를 묻는 이들이 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 알리게 됐다고 설명했다.또 "그동안 이주희 님과 아브컬렉션에 보내주신 따뜻한 관심과 사랑에 진심으로 감사드린다"며 "아브의 대표이기 이전에 사람 이주희로서 늘 밝고 사랑이 많았던 그녀가 편안히 쉴 수 있도록 함께 추모해 주시고 평안을 빌어주시면 감사하겠다"고 전했다.해당 소식이 알려진 뒤 인스타그램에는 고인을 추모하는 글이 이어지고 있다.고인은 인스타그램 팔로워 12만명을 기반으로 2019년 아브컬렉션을 설립해 성공적으로 성장시켰다. 이후 강연프로그램인 세상을 바꾸는 시간, 15분에 출연해 자신의 경험을 공유하기도 했다.