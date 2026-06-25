‘1세대 인플루언서’ 이주희 아브컬렉션 대표 별세…추모 물결 이어져

이 대표의 공식 인스타그램에는 25일 그의 부고를 알리는 글이 올라왔다.
아브컬렉션 측은 "어제 갑작스럽게 한 남자의 소중한 반려자이자 한 아이의 엄마, 많은 분들께는 아브컬렉션의 대표로 사랑받았던 이주희 님이 우리 곁을 떠났다"고 밝혔다.
이어 "언제나 더 좋은 것을 나누고 많은 사람들과 아름답고 행복한 세상을 꿈꾸던 사람이었기에 아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다"며 고인을 애도했다.
아브컬렉션 측은 당초 모든 절차를 마친 뒤 소식을 전할 예정이었으나 고인을 걱정하며 안부를 묻는 이들이 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 알리게 됐다고 설명했다.
또 "그동안 이주희 님과 아브컬렉션에 보내주신 따뜻한 관심과 사랑에 진심으로 감사드린다"며 "아브의 대표이기 이전에 사람 이주희로서 늘 밝고 사랑이 많았던 그녀가 편안히 쉴 수 있도록 함께 추모해 주시고 평안을 빌어주시면 감사하겠다"고 전했다.
해당 소식이 알려진 뒤 인스타그램에는 고인을 추모하는 글이 이어지고 있다.
고인은 인스타그램 팔로워 12만명을 기반으로 2019년 아브컬렉션을 설립해 성공적으로 성장시켰다. 이후 강연프로그램인 세상을 바꾸는 시간, 15분에 출연해 자신의 경험을 공유하기도 했다.