송지오, 파리서 27SS 컬렉션 ‘IMPAVIDE’ 선봬

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/제공 송지오

디자이너 브랜드 송지오(SONGZIO)가 파리 패션위크에서 2027 봄·여름(27SS) 컬렉션 'IMPAVIDE'를 공개했다.

이번 컬렉션은 '두려움 앞에서도 흔들리지 않는 굳건한 힘'을 주제로 과거의 흔적을 품은 채 미래를 향해 나아가는 인물상을 런웨이를 통해 표현했다. 송지오 특유의 전통과 혁신의 대비를 바탕으로 조형적인 비대칭 드레이핑과 갑옷에서 영감을 받은 구조적 레이어를 결합해 강인함과 유연함이 공존하는 디자인을 선보였다.

테일러링은 기존 실루엣을 해체하고 재구성하는 방식으로 전개됐다. 비틀림을 적용한 패턴과 회전 구조는 움직임에 따라 입체적인 형태를 연출하며, 깊은 네크라인과 유동적인 패널 구성, 바이어스 컷 디테일은 자연스러운 흐름을 강조했다. 신체를 감싸는 다층 구조의 레이어는 갑옷의 구조를 현대적으로 해석해 입체감과 조형미를 더했다.

재킷은 중첩된 패널 구조와 비대칭 드레이핑을 통해 구조성과 유연성을 동시에 표현했다. 또한 한복의 깃과 동정 요소를 현대적으로 재해석해 컬렉션 전반에 반영했다.

이번 시즌에는 쉘(Shell)과 코쿤(Cocoon) 형태를 활용한 볼륨감 있는 실루엣도 적용됐다. 과장된 이중 래글런 디자인과 돌먼 슬리브 패턴을 통해 의복이 신체의 움직임에 따라 자연스럽게 변화하도록 설계했으며 크롭 상의와 비대칭 스커트, 레이어드 팬츠, 아래로 확장되는 실루엣을 조합해 대비감을 극대화했다.

컬러는 블랙과 아이보리를 중심으로 세이지, 시트론, 베리, 잉크 컬러를 사용했다. 하보타이 실크와 울 린넨, 코튼 린넨 메시, 오간자 등 자연 소재에 메탈릭 텍스처와 거친 질감의 트위드, 반투명 비닐, 종이 질감을 연상시키는 가죽을 더해 다양한 소재의 대비를 구현했다. 프린지와 거칠게 마감한 솔기, 밑단 디테일은 시간의 흐름이 남긴 흔적을 표현하는 요소로 활용됐다.

이번 쇼에는 송지오의 남녀 앰버서더인 그룹 에이티즈의 성화와 배우 최희진, 브랜드 뮤즈인 배우 배정남이 참석했다. 성화는 컬렉션 콘셉트를 반영한 스타일링으로 런웨이에 올랐으며, 배정남은 브랜드의 세계관을 담은 퍼포먼스를 선보였다. 최희진은 컬렉션의 대표 룩인 세이지 컬러 원피스를 착용하고 런웨이에 함께했다.

송지오는 프랑스 파리 마레 지구에서 플래그십 스토어를 운영하고 있으며 올해 말 뉴욕 플래그십 스토어 개점을 앞두고 있다. 브랜드는 유럽 시장에 이어 북미 시장으로 글로벌 사업을 확대해 나가고 있다.

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/제공 송지오