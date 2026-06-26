아이엘·에스텍시스템, 피지컬AI 보안·시설관리 사업 협력

국내 최대 보안·시설관리 플랫폼과 협력

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아이엘은 26일 보안·시설관리 전문기업 에스텍시스템과 피지컬AI 기반 보안·시설관리 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 휴머노이드 로봇과 자율주행 4족 로봇을 활용한 보안 및 시설관리 서비스 개발과 운영에 협력할 계획이다.

에스텍시스템은 보안과 시설관리(FM), 주차관리, 환경관리, 방역 서비스 등을 제공하는 종합안심솔루션 기업이다. 회사에 따르면 지난해 연결 기준 매출 9752억 원, 영업이익 288억 원을 기록했다. 계열사를 포함해 약 2만 명의 인력을 운영하고 있다.

양사는 아이엘의 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 H2'와 자율주행 4족 로봇 '아이엘봇 L1 맥스'를 활용해 보안 및 시설관리 업무의 자동화를 추진한다. 휴머노이드 로봇은 고객 응대와 안내, 순찰, 시설 점검 등의 업무를 수행하고, 4족 로봇은 데이터센터와 발전소, 물류센터, 플랜트 등에서 자율주행을 기반으로 순찰과 시설 이상 감지 업무를 담당할 예정이다.

또한 로봇이 반복 업무와 이상 상황 감지를 수행하면 에스텍시스템의 현장 인력이 후속 대응을 맡는 운영 체계를 구축할 계획이다. 양사는 운영 과정에서 축적되는 데이터를 AI 학습과 서비스 개선에 활용하는 방안도 추진한다.

아이엘은 이번 협력을 통해 확보되는 산업 현장 데이터를 바탕으로 피지컬AI 플랫폼을 고도화하고, 향후 RaaS(Robot as a Service) 사업으로 확대하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

아이엘 관계자는 "이번 협약을 통해 산업 현장에서 생성되는 운영 데이터를 기반으로 피지컬AI 서비스를 고도화하고 보안·시설관리 분야를 시작으로 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.