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[카드뉴스] 할인인 줄 알았는데… 알고 보면 손해 보는 마케팅 TOP7

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박종규 기자

승인 : 2026. 06. 29. 07:00

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[카드뉴스] 할인인 줄 알았는데… 알고 보면 손해 보는 마케팅 TOP7

쇼핑할 때 한 번쯤은 혹하기 쉬운 가격 전략.

조금만 확인하면 불필요한 지출을 줄일 수 있습니다.


① "최대 80% 할인"

'최대' 할인은 일부 상품에만 적용되는 경우가 많습니다.

원하는 상품의 할인율은 생각보다 낮을 수도 있으니 최종 가격을 꼭 확인하세요.


② 1+1 행사

필요하지 않은 상품까지 구매하면 할인이 아니라 지출이 늘어날 수 있습니다.

'싸서 산 것'보다 '필요해서 산 것'인지 먼저 생각해 보세요.


③ 무료배송

무료배송을 맞추려고 계획에 없던 상품을 더 담고 있지는 않나요?

배송비보다 추가 구매 금액이 더 클 수도 있습니다.


④ 쿠폰 할인

큰 할인처럼 보여도 다른 쿠폰이나 적립과 함께 사용할 수 없는 경우가 있습니다.

결제 직전, 적용 조건을 한 번 더 확인하세요.


⑤ 기간 한정 특가

'오늘만' '마감 임박' 이런 문구는 구매를 서두르게 만들 수 있습니다. 

정말 필요한 물건인지 잠시만 생각해 보는 것도 좋은 방법입니다.


⑥ 높은 할인율

실제 판매가격 비교 높은 할인율보다 더 중요한 것은 다른 판매처의 실제 판매가격입니다.

할인율보다 최종 결제금액을 비교해 보세요.


⑦ 적립금과 청구할인

적립금은 즉시 할인이 아닐 수 있습니다.

사용 기한이나 최소 구매금액 조건도 함께 확인하는 것이 좋습니다.


똑똑한 소비자는

· 할인율보다 최종 결제금액을 먼저 확인합니다.

· 필요한 물건인지 한 번 더 생각해 봅니다.


똑똑한 소비는 작은 확인에서 시작됩니다.


박종규 기자

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