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유통 패션·뷰티

레페리, 부산원아시아페스티벌서 K-뷰티 체험 ‘셀렉트스토어’ 운영

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 26. 15:28

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K-뷰티 크리에이터 기업 레페리는 오는 27일부터 28일까지 부산아시아드주경기장에서 열리는 '2026 부산원아시아페스티벌(BOF) with NOL'에서 뷰티 체험 공간인 '셀렉트스토어'를 운영한다고 26일 밝혔다.


부산원아시아페스티벌은 부산시가 주최하고 부산관광공사와 SM C&C가 공동 주관하는 행사다. 올해 10주년을 맞아 K-팝 공연과 함께 다양한 체험형 프로그램을 마련했다.


레페리는 공연 기간 행사장 하늘길 일원에 셀렉트스토어를 조성해 관람객들이 다양한 K-뷰티 브랜드와 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 운영할 예정이다.


셀렉트스토어에는 듀이트리, 라씨엘르, 셀라딕스, 에이오유, 플르부아 등 5개 브랜드가 참여한다. 행사장 그라운드에서는 쿠팡 메가뷰티쇼 부스도 함께 운영되며 스킨케어, 선케어, 클렌징, 메이크업 등 18개 브랜드 제품을 체험할 수 있다.


행사 기간에는 뷰티 크리에이터들이 현장을 찾아 관람객과 소통하는 프로그램도 진행될 예정이다.


레페리는 이번 행사에서 쿠팡과 협업해 현장 체험 프로그램을 운영한다. 쿠팡은 다음 달 13일부터 3주간 진행되는 메가뷰티쇼를 통해 참여 브랜드 제품 할인, 1+1 행사, 사은품 증정 등 다양한 프로모션도 선보일 계획이다.

정아름 기자

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