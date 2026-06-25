野 “한성숙 미꾸라지” 與 “품격 잃은 언행”… 한때 정회

'부동산 처분' 경위 두고 설전·고성
국힘 "네이버 대표였다면 팔았을까"
민주 "정부방침맞춰 손해보고 정리"
韓, 불법증축 관련 "늦게 철거 죄송"
|
특히 부동산 문제를 둘러싼 공방은 조정훈 국민의힘 의원의 '미꾸라지' 발언을 계기로 격화됐다. 조 의원은 "민간에서 공직으로 옮겨 가는 과정에서 과연 소신이라는 것이 있는가. 이런 표현을 해서 죄송하지만 약간 미꾸라지 같은 느낌이 든다"고 말했다.
조 의원은 이어 "만약 후보자가 장관이 안 됐고, 총리 후보도 아니었다면 네이버 대표를 계속하면서 부동산 하나라도 팔았겠느냐"며 "잠실 아파트를 팔았겠느냐. 종로에 있는 불법 증축 건축물을 해체했겠느냐"고 따졌다.
같은 당 김선교 의원도 다주택 보유와 관련해 "청문회 이틀 남기고 다주택자에서 1주택자가 되셨다. 청문회 직전 집을 다 팔았으니 이제 마귀에서 사람이 된 것 아닌가"라고 물었다. 한 후보자는 "그렇게 말씀하시면 사람이 된 것 같다"며 "공직의 무게는 굉장히 크다는 것을 알았고, 이후부터 다주택 관련된 부분은 매물로 내놓고 있었다"고 답했다.
양평 토지 매각에 대해서는 "7억 정도에 내놨지만 언론 보도가 많이 된 뒤 '5억이면 사시겠다'고 해 5억에 매매했다"고 설명했다. 종로구 주택 불법 증축 논란과 관련해서는 "구청과 오랜 시간 협의하면서 늦어졌다"며 "늦게 철거한 것은 굉장히 죄송스럽게 생각한다"고 말했다.
민주당은 즉각 반발했다. 박균택 의원은 "후보자가 정부 방침에 맞춰 손해를 보고 부동산을 팔았는데, 관직을 위해서 판 것처럼 매도하는 게 맞는 것인가"라며 "품격을 잃은 언행에 대해 위원장이 단호하게 지적해야 한다"고 말했다.
박선원 의원도 "대통령께서 초대 중소벤처기업부 장관으로 발탁했고, 능력이 입증되고 국무회의에서 호흡도 잘 맞으니 총리 후보로 발탁한 것"이라며 "마치 엽관 운동을 하고 다닌 것처럼 장관이 되기 위해, 공직을 하기 위해 부동산을 팔았다고 하는데 공직 지명을 받으니 스스로 공적 마인드와 국가 정책에 맞춰 정리한 것"이라고 반박했다. 김한규 의원도 "굳이 미꾸라지라는 표현까지 쓸 필요는 없다"고 가세했다.
조 의원은 "제 발언이 인격모독의 취지로 나왔다고 생각하지 않는다"며 "이재명 정부가 비현실적인 부동산 제도를 만들어 공직에 들어올 때 부동산을 매각해야 하는 상황을 만들어낸 점을 지적하려던 것"이라고 맞섰다.
아울러 민주당은 후보자의 국정 운영 역량과 전문성을 부각하며 엄호에 나섰다. 박균택 의원은 IT기업 대표와 중소벤처기업부 장관 경력을 언급하며 추진력과 전문성을 평가했고, 김한규 의원도 "대통령, 또 국민이 믿을 수 있는 경험과 능력을 가지고 있다"고 말했다.