與野 선관위 개혁엔 공감, 해법엔 이견

정점식 국민의힘 원내대표와 의원연구모임 '정책2830' 회장인 박형수 국민의힘 의원을 비롯한 참석자들이 25일 국회 의원회관에서 열린 '무너진 신뢰, 어떻게 회복할 것인가? 투표 제도와 선관위 개혁을 위한 과제' 토론회에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. /송의주 기자