롯데건설, 전 현장 혹서기 온열질환 예방 캠페인…오일근 대표 직접 점검

롯데건설 폭염 0 오일근 롯데건설 대표(앞줄 오른쪽 두 번째)가 25일 경기 오산시 '롯데캐슬 위너스포레' 건설 현장에서 혹서기 안전보건 관리 현황을 점검하고 있다./롯데건설

롯데건설이 여름철 폭염으로 인한 온열질환을 예방하기 위해 전국 건설현장을 대상으로 혹서기 안전관리 강화에 나섰다.롯데건설은 지난 25일 오일근 대표가 경기 오산시 '롯데캐슬 위너스포레' 건설현장을 찾아 온열질환 예방 캠페인을 진행하고 특별 안전점검을 실시했다고 26일 밝혔다.이날 오 대표를 비롯한 경영진은 현장에서 근무하는 600여 명의 근로자들에게 팥빙수와 이온음료를 직접 전달하고, 쿨토시·안면 마스크·햇빛 가리개·안전모 내피 등 여름철 작업에 필요한 냉방용품이 담긴 혹서기 지원 키트를 제공했다.현장에는 롯데칠성음료와 함께 마련한 체험 부스도 운영됐다. 근로자들은 폭염 대응 안전수칙을 주제로 한 '플링코 게임'에 참여하며 냉각용품과 이온분말, 음료 등을 경품으로 받았고, 자연스럽게 온열질환 예방법을 익히는 시간을 가졌다.롯데건설은 올여름 전국 현장 여건에 맞춰 간식트럭을 운영하거나 팥빙수와 아이스크림 등을 지속적으로 제공하는 등 근로자들의 체력 보충과 건강관리를 지원할 계획이다.이날 롯데건설 임원진은 안전보건경영회의도 열고 현장의 작업환경과 혹서기 안전관리 실태를 점검했다. 특히 고용노동부의 '폭염안전 5대 기본수칙'인 △시원한 물 △냉방장치 △충분한 휴식 △보냉장구 지급 △119 신고 체계가 현장에서 제대로 이행되고 있는지 중점적으로 확인했다.롯데건설은 체감온도에 따라 단계별 폭염 대응 기준도 운영하고 있다. 체감온도가 31도 이상이면 작업시간을 조정하고, 33도 이상에서는 2시간마다 20분씩 휴식을 부여한다. 35도 이상일 경우 오후 2시부터 5시까지 옥외작업을 제한하며, 38도 이상 폭염중대경보가 발령되면 긴급 작업을 제외한 야외작업을 중단한다.이와 함께 냉방시설과 식수설비를 갖춘 휴게시설을 운영하고 있으며, 개인별 냉수와 이온분말, 보냉장구도 지급하고 있다. 매주 1회 '보건DAY'를 통해 온열질환 예방교육을 실시하고, 근로자가 건강 이상이나 위험을 느낄 경우 즉시 작업을 멈출 수 있는 '작업중지권' 사용도 적극 권장하고 있다.롯데건설 관계자는 "폭염 속에서 근무하는 현장 근로자들의 건강과 안전을 최우선 가치로 두고 있다"며 "앞으로도 예방 캠페인과 현장 안전점검을 지속해 보다 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.