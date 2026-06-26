MOU 체결했는데…IRGC, 호르무즈 해협 건너는 화물선 공격

IRGC, 싱가포르 국적 화물선 드론 공격

IMO, 해협 선박·선원 철수 계획 중단

호르무즈 0 해양 작업선 '자케르 듀티(Zakher Duty)'가 6일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항에 정박해 있다./로이터 연합

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하며 호르무즈 해협을 재개방하기로 합의한 지 불과 일주일 만에 이란이 민간 화물선을 공격한 것으로 나타났다.25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미국 정부 고위 관계자 2명을 인용해 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이날 싱가포르 국적 컨테이너선 '에버 러블리'호를 공격했다고 보도했다.해당 선적은 이날 오전 다른 상선 3척과 함께 해협 통과를 시도했다. 해상을 지나던 중 이란 측의 사전 경고 무전이나 정지 명령이 전혀 없는 상태에서 IRGC가 날려 보낸 자폭 드론이 배를 그대로 들이받았다.미국 정부 고위 관계자는 "일방향 공격 드론이 선박 서쪽으로 이동한 뒤 충돌했다"며 "이는 공격이 의도적이었음을 보여준다"고 말했다.영국 해상무역운영(UKMTO)는 선박의 조타실이 파손됐으나 인명 피해는 없었다고 밝혔다.이날 오전 IRGC는 이란이 지정한 항로를 통과할 때만 안전한 통항이 가능하며, 이를 지키지 않으면 대응하겠다고 밝힌 바 있다.선박 피격에 따라 국제해사기구(IMO)는 지난 24일 발표했던 호르무즈 해협 선박 및 선원 철수 계획을 하루 만에 잠정적으로 중단하기로 했다고 밝혔다.앞서 IMO는 선박 수백 척과 선원 1만1000명을 호르무즈 해협에서 빠져나오도록 하기 위한 작전에 착수했다며 오만이 이를 위한 임시 통항로를 제공한다고 발표했다.미국 백악관은 "이 보고를 인지하고 조사 중"이라며 "도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 해협 내 자유로운 통행을 방해할 수 없다는 점을 분명히 했다"고 밝혔다.한편, 이번 공격은 페르시아만해협청(PGSA)이 성명을 발표한 지 몇 시간 만에 감행됐다. PGSA는 이란 정부가 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 징수하는 등 해협 통항을 관리하기 위해 설립한 기관이다.PGSA는 엑스(X·옛 트위터)에 "우리가 지정한 구역 외의 항로를 통한 통행은 안전 보장 대상이 아니며 보험 적용이나 배상을 받을 수 없다"고 경고한 바 있다.