경찰청, 적십자·LG와 MOU…폭력피해 아동·청소년 지원

경찰이 지원대상 발굴…적십자는 회복 프로그램 제공·LG는 성금

경찰 마크. 송의주 기자 0 경찰 마크./ 송의주 기자

경찰청이 폭력 범죄 피해를 입은 아동과 청소년들의 회복을 돕기 위해 대한적십자사, LG와 손을 맞잡았다.경찰청은 26일 대한적십자사, LG와 '폭력피해 아동·청소년 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.아동이나 청소년이 폭력 범죄 피해를 입을 경우 성인에 비해 심각한 정신·신체적 피해로 이어질 수 있고, 생계비나 치료비 등으로 경제적인 어려움을 겪을 가능성이 더 높은 점을 고려해 맞춤형 긴급 지원 프로그램을 운영하기로 한 것이다. 경찰은 이를 통해 도움이 필요한 피해 아동·청소년을 적시에 발굴·지원함으로써 조속한 일상 회복과 건강한 성장을 지원하겠다는 구상이다.우선 폭력 사건·사고 현장에서 피해자를 가장 먼저 접하게 되고 피해자 보호·지원·연계 시스템을 갖춘 경찰청이 피해 아동·청소년을 발굴해 각 기관에 공유한다. 이후 복지 시스템을 갖춘 대한적십자사가 맞춤형 경제적·심리적 회복 프로그램을 제공한다. LG는 여기에 성금을 기탁함으로써 프로그램 운영을 경제적으로 뒷받침한다.이들은 구체적으로 6억원의 재원을 마련해 대상 가구당 최대 2개월간 300만원 이내의 현금 등을 지원하기로 했다. 취약계층 가구를 대상으로는 봉사원과 결연을 통해 가정방문과 기초물품 지원에 나선다. 여성이나 아동, 다문화가정 등 특성에 맞는 지원도 추진한다.이번 긴급 지원은 협약 후 1년간 유지된다. 참여자들은 내실 있는 사업 추진을 위해 실무협의체도 구성할 예정이다. 이를 통해 수시로 상황을 점검하고, 지원 추진 동력을 확보하기 위한 추가 협력 방안도 모색한다. 아울러 사업을 계속 이어 나가기 위해 방향성도 협의할 예정이다.이서영 경찰청 생활안전교통국장은 "이번 업무협약을 통해 폭력 피해를 겪은 아동·청소년들이 다시 밝은 미래를 꿈꿀 수 있게 하는 든든한 울타리가 되기를 바란다"라며 "앞으로도 경찰청은 현장에서 지원이 필요한 아동·청소년 피해자를 적극 발굴하고, 협약기관들과 긴밀히 협력하여 피해 회복의 사각지대가 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.