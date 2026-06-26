장동혁 “미뤄둔 당내 징계요청, 어떤 결론이든 답할 때”

국민의힘 최고위원회의 0 장동혁 국민의힘 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 자리하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 26일 "6·3 지방선거 이후로 미뤄뒀던 당내 징계 요청에 대해 어떤 결론이든 답할 때가 됐다"며 징계 절차 착수를 시사했다. 지방선거 이후 이어지고 있는 지도부 사퇴 요구를 겨냥해 당 기강을 바로 세우겠다는 의지를 내비친 것이다.장 대표는 이날 매일신문 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛'에 나와 "지방선거 전에 당을 갈등의 소용돌이 속에 넣지 말자고 해 여러 가지 조치들을 지방선거 이후로 미뤄뒀다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 "지금 당은 정상적인 모습이 아니다"라며 "지방선거 전과 선거 과정에서 여러 가지 당내 문제들이 발생했고, 해당행위 논란들도 많이 있었지만 저는 일관되게 지방선거 전까지는 어떠한 징계 조치도 하지 않았다"고 설명했다.장 대표는 "지방선거가 끝난 이후부터 계속 지도부에 대한 공격과 흔들기가 당의 중심이 돼버렸다"며 "정작 참정권 수호나 특검, 국회 상임위원회 배분 등 당이 해야 할들이 많은데 그런 현안에는 에너지를 쏟지 못하는 상황이 반복되고 있다"고 지적했다.이어 "의원들이 아무 때나 특별한 명분도 없이 지도부를 흔드는 것이 마치 쇄신과 당의 혁신인 것처럼 받아들여져 왔는데 바로 잡아야 한다"고 강조했다.당내 소장파 모임인 '대안과미래'를 겨냥해선 "지도부에 대한 공격만 계속하는 것이 혁신도 쇄신도 아니다"라며 "혁신과 대안, 미래라는 이름으로 명분 없이 지도부를 흔든 거에 대해 이번에 반드시 정리해야 한다"고 했다.또 "근거와 명분 없이 계속 지도부 사퇴와 거취만 요구하는 것이 과연 지금 우리당에 도움이 되는 것인지에 대해 근본적으로 답을 하고 정리해야 할 필요가 있다"고 했다.징계 대상에 현역 의원이 포함되는 지 여부와 관련해선 "해당행위를 다루고 징계 하는데 현역이나 아니냐를 따질 문제는 전혀 아니다"라며 "징계는 원칙과 기준의 문제다. 당의 기강을 세워나가는 문제에 다른 잣대를 들이대는 것은 맞지 않다"고 했다.자신의 거취를 둘러싸고 재신임 투표가 거론되는 것에 대해선 "재신임을 요구하는 것은 어떻게든 지도부를 끌어내리기 위한 일시적인 요구"라고 선을 그었다.장 대표는 "69%의 재신임을 받으면 70%가 안됐다고 뭐라고 할 거고, 75%를 받으면 80%가 안 된다고 물러나야 한다고 요구할 것"이라고 꼬집었다.그러면서 "결국 90% 넘게 재신임을 받아도 2주, 3주 후 또 다시 사퇴를 얘기하고 전당대회를 이야기할 것"이라며 "전당대회에서 다시 또 누가 대표로 뽑히고 마음에 들지 않으면 내년 연말까지 계속 사퇴를 요구하고 비상대책위원회를 요구할 것"이라고 덧붙였다.