IPARK현대산업개발, ‘김해 신문 센트럴 아이파크’ 분양 돌입

1 0 김해 신문 센트럴 아이파크 투시도.

IPARK현대산업개발이 경상남도 김해시 신문동 장유 신문지구 A34-1블록 일원에 들어서는 김해 신문 센트럴 아이파크의 견본주택을 26일 개관하고 본격적인 분양에 나선다.해당 단지의 청약 접수는 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 순으로 진행한다. 당첨자 발표는 7월 7일이며, 정당계약은 18~20일까지 진행할 예정이다. 입주 목표 시기는 2029년 3월이다.해당 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 총 1379가구 규모로 조성한다. 전용면적 84㎡가 1140가구로 주를 이루고, 113㎡ 191가구, 128㎡ 48가구 등 대형 면적은 239가구로 구성했다.모든 가구를 남향 위주 평면으로 배치해 일조권을 극대화했으며, 전용면적 84㎡B 타입의 경우 3면 개방형 혁신 마스터룸 구조를 적용했다. 가구 내부에는 거실과 대면형 주방 설계를 적용하며, 복도와 주방 팬트리 등의 수납공간을 갖췄다. 드레스룸 특화 유상옵션에는 벽판넬 시스템 가구 등을 도입한다.단지 남측 반경 약 500m에 롯데프리미엄아울렛, 하나로클럽, 롯데시네마, 워터파크 등이 집약된 김해관광유통단지가 있다. 장유IC, 남장유IC가 단지와 인접해 있으며, 부전~마산 복선전철이 내년 상반기 부분 개통을 앞두고 있다.도보권 내에 신문초등학교가 위치해 안전한 통학이 가능하며, 지구 내에 학교 부지가 추가로 예정돼 있다. 율하동 학원가 셔틀권에 속해 있다. 단지 옆으로 흐르는 조만강과 조만강 생태체육공원을 이용할 수 있고, 단지 안에는 270m 길이, 총 1만4500㎡ 규모의 녹지·수변 공간인 시그니처 필드를 조성한다.